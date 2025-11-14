Zdeněk Svěrák se kdysi stal obětí sociálních sítí. Vznikla falešná stránka s uměle vytvořenými obviněními z pedofilie.
Jestli někdo může chovat velký odpor k sociálním sítím, pak je to herec a spisovatel Zdeněk Svěrák, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Svět sociálních sítí může být úžasný, můžete se nechat inspirovat a hodně se naučit, může vám otevřít i možnosti slušných výdělků a skvělé propagace, ale jejich druhá stránka může být velmi temná a krutá. Nedávno se na nich začaly šířit falešné rozhovory, které herce vykreslily jako pedofila.
Obětí trollingu
Zdeněk Svěrák se na sociálních sítích stal obětí klasického trollingu, záměrného provokování ostatních v online diskusích za účelem vyvolání negativních reakcí nebo narušení konverzace, když na Facebooku vznikla stránka s názvem Znásilnil mě Zdeněk Svěrák. Ta se okamžitě zaplavila příspěvky s několika obviněními ze znásilnění. Sdíleny byly fiktivními a anonymně vytvořenými uživatelskými účty.
Dočíst jste se mohli například o zneužívání dětí Zdeňkem Svěrákem během natáčení dětských pořadů, přičemž měl herec jako lákadlo a motivaci používat finanční odměnu. Nařčení z pedofilie ale pokračovalo dál a na stránce se objevilo i falešné vyjádření sexuologa Radima Uzla, jenž měl údajně Svěráka s jistotou prohlásit za pedofila. Celá facebooková stránka působila až děsivě přesvědčivě.
„Mě to porazilo jenom jednou, když na Facebooku zničehonic vyšel takový padělek, ale důkladně provedený odborníky, který mě označil za pedofila. Byly tam falešné rozhovory s dětmi, které jsem měl obtěžovat. A to mě zasáhlo tolik, protože skoro všechno, co jsem udělal, je o dětech nebo pro děti. To všechno shodilo moje celoživotní úsilí, protože jsem prý pedofil a všechno dělám kvůli dětem, abych je zneužíval,“ uvedl kdysi Svěrák v rozhovoru pro Deník N. Od té doby je pro něj Facebook jen prostor pro šíření jedu a zloby.
Pachatelé zůstali bez trestu
Přestože bylo potvrzeno, že se jedná o falešná obvinění, Svěrákovo vítězství mělo hořkosladkou pachuť. Pachatele se totiž ani po měsíci pátrání a vyšetřování nepodařilo dopadnout a případ se tímto uzavřel. „Bolelo mě z toho srdce a nevěděl jsem, co s tím. Tak jsem šel na policii, kde mi řekli, že nebude problém pachatele vypátrat. Jenže po měsíci mi sdělili, že soud tento případ neuznal za hodný dalšího šetření, na což by se musely vynaložit peníze. Od té doby jsem na Facebook už nikdy nevkročil,“ dodal smutně herec.
