Moderátorka Kristina Kloubková zažila vztahy plné vášně, ale i zklamání. Nevěra a opakované rozchody jí vzaly iluze o pohádkové lásce.
Sympatická moderátorka Kristina Kloubková zdaleka není jenom známou televizní tváří, ale je především ženou, která dlouho hledala lásku a nějakou rodinnou jistotu. Zatímco navenek působila sebevědomě a vyrovnaně, v soukromí si prošla zradami, které by otřásly každou ženou. V redakci Osobnosti.cz jsme se rozhodli podívat se na její život blíže.
První velké lásky i zklamání
Kristina se po maturitě stala členkou legendární taneční skupiny UNO, odkud se dostala k muzikálům a do televize. První její velkou láskou byl herec a zpěvák Roman Vojtek, s nímž žila 7 let. Po rozchodu ji osud svedl dohromady s rockerem Alanem Bastienem. Jejich vztah byl bouřlivý a rychle směřoval k zásnubám i svatbě. Idylka ale netrvala dlouho. Už dva roky po svatbě oznámili rozvod, protože se jeden druhému odcizili.
Po rozvodu našla Kristina oporu v režisérovi Filipu Renčovi. Jenže právě on jí zasadil jednu z největších ran. Novináři jej nachytali s neznámou blondýnkou, přičemž snímky hovořily jasně. Místo okamžitého rozchodu mu ale Kloubková překvapivě odpustila. Její rozhodnutí tehdy nechápala veřejnost ani přátelé. Kristina však chtěla věřit, že to jejich láska překoná. Nakonec ale došla k hranici, kterou už překročit nechtěla. Nevěr přibývalo a ona se rozhodla vztah definitivně ukončit.
Po zklamání s Renčem se Kloubková sblížila s tanečníkem Karlem Moravcem. Porodila mu dceru Jasmínu, ale vztah na dálku se po jeho návratu z Ameriky rozpadl. Kristina tak zůstala na výchovu dcery sama. Štěstí se na ni ale usmálo v roce 2017, kdy mezi ní a choreografem Václavem Kunešem konečně přeskočila jiskra.
Alice Bendová zažila podobnou zradu
Osudy Kloubkové připomínají i zkušenost herečky Alice Bendové. Ta se provdala za hokejistu Václava Bendu a zdálo se, že našla muže snů. Jenže realita byla jiná. Bendová později přiznala, že její manžel byl chronicky nevěrný. „Spínačem naší krize je těch jeho 150 ženskejch, a možná víc, které za našeho manželství obšťastňoval. Mám na to důkazy,“ řekla otevřeně v roce 2012 pro Blesk.
Největší ranou byl pro ni okamžik, kdy zjistila, že Benda se údajně pokusil svést i její vlastní sestru. „Chtěl fotky i po mých kamarádkách a návrh udělal i mé sestře,“ popsala herečka. Přesto nějaký čas doufala, že jejich manželství půjde zachránit. Teprve když se dozvěděla, že jí byl nevěrný i během těhotenství, rozhodla se pro definitivní rozvod.
Zdroj: Autorský text, Expres, Blesk, Instagram Kristiny Kloubkové