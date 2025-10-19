Petr Stach na rodinný život příliš není. Raději vede singl život a dává přednost vlastní svobodě.
Herec Petr Stach se stal součástí mnoha úspěšných projektů, které ho dostaly do širšího povědomí diváků. Nyní září v nekonečném seriálu Ulice. Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, do tohoto rozjetého vlaku nastoupil v loňské sezóně a publikum si získal téměř okamžitě, když jeho postava Pavla okouzlila jednu z hlavních postav, Báru Krausovou. Jak to má ale s láskou v soukromém životě?
Sláva přišla až po čtyřicítce
Herec Petr Stach není žádným začátečníkem na poli herectví, nicméně také není hercem, jehož hvězda by začala stoupat už od útlého mládí. První úspěchy zažil až s minisérií Hořící keř z roku 2013, kde si zahrál bratra Jana Palacha. Nicméně opít slávou se rozhodně nenechal. Ve společnosti se příliš nevyskytuje, na rozhovory ho také moc neužije a raději za sebe nechává mluvit svou práci.
Jak to má s láskou?
Nicméně i když se snaží o svém osobním životě nemluvit, je veřejně známou osobností, která si již vytvořila určitou fanouškovskou základnu a jeho příznivce zajímá nejen jeho pracovní život, ale jak to tak bývá, na ten osobní jsou diváci mnohem zvědavější. Jak to má Petr Stach s láskou? Herec má 7letého syna Filipa, přestože nemá vlastní rodinu.
S Filípkovou maminkou nežije a se synem se vídá, jak jen je to možné. Ačkoli je Stach velmi charismatický a jistě nemá o zájem půvabných žen nouzi, dává přednost samotě. „Pořád žiju sám, Filípkova maminka s ním za normálních okolností žije jinde. Po určitých životních zkušenostech jsem usoudil, že je pro mě single život příhodnější. Mám svoji samotu rád. A myslím, že to tak vyhovuje i Filípkově mamince,“ uvedl před lety v rozhovoru pro Novinky.
Vyjadřovat se veřejně nechce ani o matce svého syna. Jedinou dostupnou informací je, že působí jako právnička. Přestože se dá předpokládat, že Stach nežije v celibátu, o svém milostném životě mluvit nechce. Zdali je tedy po jeho boku nějaká žena, se bohužel neví, nicméně vše nasvědčuje tomu, že stále dává přednost singl životu a vlastní svobodě.
