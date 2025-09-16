Pavel Řezníček ze všeho nejvíce miluje především svou práci a také svobodu. Proto nemá manželku a ani děti.
Herec Pavel Řezníček se vždy řadil k českým hercům, jejichž charisma je pověstné. Nejedna fanynka se tak snažila získat jeho přízeň, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Jenže Řezníček se rozhodl pro život bez partnerky. Přestože byl často obsazován do role svůdníků, v osobním životě dává přednost samotě.
Jsem příliš sobecký
Pavel Řezníček na prahu šedesátky vypadá stále skvěle a věk mu na charisma rozhodně nijak neukrojil, spíše naopak. Je zářným příkladem toho, že muži skutečně zrají jako víno. Na základě jeho vzhledu a také častých rolí svůdníků by se mohlo usuzovat, že ženy přehazuje lopatou, ale není tomu tak. Herec dává přednost samotě. Samotářkou povahu zřejmě zdědil po svém tatínkovi, ten prý vždy tvrdil, že chce žít ve srubu na Aljašce a tam číst svého oblíbeného autora Jacka Londona.
Řezníček tak nemá ani manželku ani děti. Jako další důvod uvedl, že byl na založení rodiny vždy příliš sobecký a zahleděný do sebe. Tím bylo míněno, že by každá žena vedle něj spíše trpěla. Neumí totiž správně rozdělit čas mezi osobní život a práci. Proto právě herectví je jeho největší vášní, které chce zasvětit celý svůj život.
Pocit svobody je pro něj vším
Řezníček nesmí mít pocit, že je něčím vázán. To je jeho největší noční můrou. Proto se také před 20 lety rozhodl odejít z angažmá Dejvického divadla. Nejdříve se domníval, že jen potřebuje pauzu, nicméně ta už trvá dvě desítky let.
Jak to má se ženami, je veřejnosti záhadou. Herec si bedlivě střeží své soukromí a ačkoli se můžeme domnívat, že nežije v celibátu, pokud po svém boku nějakou ženu má, její identitu si nechává pro sebe. Kdysi dávno ale přiznal, že měl ve svém životě lásku. Ovšem nechal si ji utéct. Kdo to ale byl, to se asi nikdy nedozvíme.