Zábavná gastronomická reality show Ano, šéfe! se vrací na televizní obrazovky a chybět u toho rozhodně nebude ani šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.
Fanoušci pořadu Ano, šéfe! mají důvod k radosti. Zdeněk Pohlreich, drsný šéfkuchař, který se s vámi ani s vaším podnikem rozhodně nemazlí, se vrací na televizní obrazovky s pořadem, který ho vystřelil na výsluní českého showbyznysu. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že již od konce srpna poběží na TV Prima premiérové díly oblíbené zábavně-gastronomické reality show.
Tak ho diváci milují nejvíce
Zdeněk Pohlreich vždy byl a bude především skvělý šéfkuchař, jehož teritoriem, v němž se cítí nejlépe, je kuchyň. Nicméně když se poprvé objevil na televizních obrazovkách v pořadu Ano, šéfe!, dostal se do povědomí veřejnosti především coby drsný šéfkuchař, kterého si majitelé upadajících gastronomických zařízení zvou na pomoc.
Nikdo se ale nedočkal zacházení v rukavičkách. Jakékoli nečistoty v kuchyni nepromíjí, používání polotovarů či jeho „oblíbeného“ kečupu rozhodně neodpouští. Vždy si posvítí na chod celého podniku, a to nejen na umění personálu v kuchyni, ale i na provoz jako takový. Ovšem jeho cíl je stále stejný – majitelům podniků chce především pomoct jejich byznys pozvednout na vyšší úroveň a poradit, co je potřeba vylepšit.
Restaurace a nová doba… nebo taky ne
Programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek vysvětlila, proč se oblíbený pořad Ano, šéfe! vrací na televizní obrazovky po 9leté pauze. „S pořadem Ano, šéfe! jsme si na 9 let dali oddech, po natočení 95 dílů. Cítili jsme, že příběhy jsou pro danou chvíli vyčerpány. Teď je nová doba. V České republice narostl počet gastronautů, kteří jsou ochotni připlatit si za dobré jídlo, zároveň se restaurace nacházejí v nelehké situaci, mají nedostatek kvalifikovaného personálu a potýkají se také se zdražováním potravin i energií, kvůli čemuž čelí odlivu některých hostů.“
A co o nové sérii prozradil sám Zdeněk Pohlreich? „Když to někomu za to stojí, proč bych se do toho ringu nevrátil. Ale už jsem pán v letech, tak jsem asi mírnější, ale byly momenty, které se nedaly přecházet v klidu,“ řekl v rozhovoru pro ČeskýRozhlas. „Myslel jsem si, že už je to lepší, ale není. Jsou hospody, které se nehnuly třeba 25 let z místa.“ Věříme, že o napětí ani zábavné chvilky nebude nouze. A třeba se i sami diváci něco od mistra kuchyně přiučí. Prémiové díly můžete sledovat už od 28. srpna vždy ve 21.40 na Primě. O týden dříve pak na prima+. Během této série se také můžete těšit na výroční 100. díl.
