Paní Alžběta řeší vztahy se svou tchyní. Tak dlouho mlčela, až se jednoho dne neudržela. Od té doby má klid.
Role tchyně je už z principu v rodinách často považována za ne příliš pozitivní. A vůbec nezáleží na tom, zdali se jedná o tchyni ze strany manželky nebo manžela. Nicméně se asi všichni shodneme na tom, že vztah mezi tchyní a snachou je zpravidla o něco komplikovanější. Ačkoli to není pravidlem, někdo může mít skutečně na svou tchyni štěstí a nedá na ni dopustit, paní Alžběta má bohužel v rodině přímo ukázkový případ. Maminka jejího manžela jí dělá ze života peklo. S redakcí Osobnosti.cz se podělila o svůj příběh.
Ví všechno nejlíp
Paní Alžběta je šťastně vdaná, má dvě zdravé a krásné děti, v rodině panují idylické vztahy. Když však mají na návštěvu přijet manželovi rodiče, je to jako zkouška z dospělosti. Přestože Alžbětina domácnost je bez poskvrnky a ze země by se dalo jíst, gruntuje o to více. Její tchyně si totiž vždycky něco najde. „Víš, Bětko, kdybys použila jinej prostředek na nádobí, neměla bys na skleničkách takový šmouhy,“ cituje paní Alžběta svou tchyni v dopise zaslaném do redakce Osobnosti.cz.
Tchán raději jen kýve hlavou a Alžbětin manžel Pavel svou matku natolik dobře zná, že ví, že nemá cenu se s ní pouštět do větších debat. Nicméně Alžbětě už pomalu začíná docházet trpělivost. Je si totiž moc dobře vědoma toho, že cokoli její tchyně utrousí, je to výčitka mířená přímo na její osobu, protože ona je ta, kdo má na starosti domácnost, děti a vše kolem toho. Jako správná hospodyňka samozřejmě.
Nepovedená večeře všechno změnila
Když opět došlo na jednu z návštěv manželových rodičů, Alžběta připravila oběd i s dezertem. Když na stole přistál mrkvový dort, děti jásaly. Byl s tvarohovým krémem, tak ho mají nejraději. Jenže tchyně utrousila poznámku, která už Alžbětu nenechala chladnou. „Vždyť je to suchý, to se nedá jíst,“ procedila mezi zuby.
„Tak to nevadí, aspoň zbyde víc pro ostatní. Ale víš co? Klidně nám můžeš ukázat, jak se to dělá pořádně,“ řekla Alžběta s ledovým klidem tchyni. Souhlasila a nakonec se pustila do přípravy večeře. Řízky přece chutnají každému. Jenže to by jí zrovna nesměla volat její kamarádka Libuška, s níž několik dalších minut visela na telefonu. Řízky se pomalu pálily na pánvi, až byly úplně na uhel. „Stále dokola opakovala, že něco takového se může stát každému. A pak už jen seděla a koukala. Od té doby mám klid. Už mě nepoučuje,“ zakončila Alžběta své vyprávění.
Zdroj: Podklady od čtenářky