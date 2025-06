Herečka Dakota Johnson a zpěvák kapely Coldplay Chris Martin se po 8letém vztahu rozešli. Zdá se, že tentokrát definitivně.

Dakota Johnson a Chris Martin se rozešli. Opět! Ovšem tentokrát to vypadá, že definitivně. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, během jejich 8letého vztahu se střídavě rozcházeli a zase scházeli, ale teď se zdá, že přišel skutečný konec.

Vztah samý rozchod

Hvězda série 50 odstínů šedi Dakota Johnson a frontman kapely Coldplay Chris Martin spolu začali chodit v roce 2017, ačkoli tehdy nevydali žádné prohlášení a trvalo měsíce, než jejich vztah potvrdil otec Dakoty, než spolu oficiálně vystoupili na veřejnosti jako pár. V roce 2020 se měli tajně zasnoubit. Naposledy byli společně zachyceni letos v květnu, než se herečka zúčastnila filmového festivalu v Cannes. Jejich vztah byl, co se týká rozchodů, poměrně bouřlivý. Není to totiž poprvé, co média informují o konci jejich vztahu.

Zdroj blízký jejich okolí se v loňském roce pro časopis People o jejich vztahu vyjádřil takto: „Jejich vztah funguje, protože jsou oba velmi nezávislí a ve skutečnosti mají i život mimo svůj vztah. Je to, jako by se pokaždé, když nejsou nějakou dobu vidět spolu, objevily zvěsti o rozchodu.“ Mohlo se tedy stát, že některé informace o jejich rozchodu nebyly pravdivé, ale jen vykonstruované.

Konec přišel už dávno?

Jak se ovšem zdá, tentokrát je řeč o skutečném rozchodu. Co se ale mohlo pokazit? Podle informací Daily Mail byl jejich vztah v problémech už dávno, jen se nedokázali dohodnout na oficiálním oznámení veřejnosti. Příčin rozchodu je zřejmě hned několik. Johnson a Martin byli často delší čas odloučení kvůli svým pracovním povinnostem, vídali se jen vzácně a po čase na sobě začali objevovat drobnosti, které ten druhý nedokázal překousnout.

Stejně tak je mezi nimi i značný věkový rozdíl. Johnson se vyjádřila, že by v budoucnu mohla toužit po dětech, ale o 13 let starší zpěvák jaksi s touto kapitolou svého života již skončil. S bývalou manželkou, herečkou Gwyneth Paltrow, má dvě dospělé děti, 21letou dceru Apple a 19letého syna Mosese. S těmi Dakota Johnson vycházela velmi dobře. Své problémy se skutečně snažili řešit, protože se tolik milovali a chtěli zůstat spolu stůj co stůj, ale zdá se, že nyní dospěli do momentu, kdy zjistili, že jsou pro jejich vztah tyto překážky nepřekonatelné.

Zdroj: Autorský text, People, EOnline, DailyMail, Wikipedie