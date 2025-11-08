|

Petr Stach si zvykl na život o samotě: S maminkou svého 7letého syna nikdy nežil

 Jiří Vaněk |  8. 11. 2025 |  Celebrity
Petr Stach, pohledný herec ze seriálu Ulice, přiznal, že raději dává přednost singl životu před láskou, jelikož má rád svobodu.

Herec Petr Stach se jako herec objevil už v mnoha televizních projektech, nicméně síla nekonečného seriálu Ulice je mocná a až nyní, kdy naskočil do tohoto rozjetého vlaku, si ho širší veřejnost všimla více. A také toho, jak moc je to pohledný muž, s čímž souhlasíme i v redakci Osobnosti.cz. Vzhledem k tomu, že nyní v seriálu prožívá romantickou dějovou linku, diváci jsou zvědaví na jeho osobní život. Jaká žena ve skutečnosti ukradla jeho srdce?

Vztahy nejsou nic pro něj

Herec zatím ve společnosti nebyl spatřen s žádnou ženou. To by mohlo naznačovat, že je stále volný a spousta jeho fanynek má tak šanci ho okouzlit, ale pravda je to pouze částečná. Divačky budou zřejmě zklamané, Petr Stach je podle dostupných informací zřejmě stále svobodný a dává přednost práci a samotě, respektive svobodě.

Má sice 7letého syna Filípka, ale s jeho maminkou nikdy nežil v partnerském vztahu, ani nemají dohodnutou péči soudem. Zkrátka se na všem v klidu domluví a syna vidí, kdykoli je to možné. „Pořád žiju sám, Filípkova maminka s ním za normálních okolností žije jinde. Po určitých životních zkušenostech jsem usoudil, že je pro mě single život příhodnější. Mám svoji samotu rád. A myslím, že to tak vyhovuje i Filípkově mamince,“ prozradil v rozhovoru pro Novinky.

Zdali se tedy se synovo maminkou pouze vídá, nebo neudržují žádný milostný vztah, to ví jen on sám. Nicméně konkrétně herec nic prozradit nechce, identitu matky svého syna z logických důvodů nechce uvádět. Jediné, co víme, je, že se živí jako právnička. Stejně tak se nechce Stach vyjadřovat ke svému milostnému životu, lze jen předpokládat, že je to muž s velkou oblibou u žen, jako mnich zřejmě žít nebude, ale zdali se v jeho blízkosti vyskytuje nějaká žena jeho srdci blízká, to bohužel nikdo netuší.

Kdo je Petr Stach?

Herec Petr Stach vystudoval herectví na pražské DAMU a od roku 1999 působí v divadle Minor, hostoval také v Rokoku a v Národním divadle. Jeho filmovým debutem je film Tobruk z roku 2008, kde si zahrál vojína Dubálka. Nicméně první herecké úspěchy přišly až kolem jeho čtyřicítky, kdy si zahrál v minisérii Hořící keř Jiřího Palacha, bratra upáleného Jana Palacha. Jednou z hlavních rolí je pro něj také postava kapitána Anděla v úspěšném detektivním seriálu ČT Případy 1. oddělení. Petr Stach se věnuje také dabingu.

