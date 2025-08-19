Elizabeth Kopecká, známá zpěvačka a finalistka soutěže SuperStar, se po krátkém vztahu vrací mezi nezadané. Pomáhá jí hudba.
V naší redakci Osobnosti.cz jsme si z fotografií zpěvačky všimli, že brunetka v poslední době působila na sociálních sítích odvážněji než dříve. Sdílela třeba fotky v plavkách a častěji trávila čas s kamarádkami či maminkou. To samozřejmě vyvolalo otázky, zda je za změnou jejího chování nový životní status. A skutečně, vztah s ortopedem z Ústřední vojenské nemocnice, kterého loni představila veřejnosti, nevydržel ani rok.
Rozchod jako nový začátek
Zpěvačka potvrdila, že k ukončení vztahu došlo už před měsícem, i když šlo podle jejích slov o klidný a vzájemný krok. Její aktuální stav se odráží i v čerstvě vydaném singlu Z nuly na sto, ve kterém otevřeně zpívá o svých pocitech při zamilování. „Právě mi vychází nový song, jmenuje se Z nuly na sto. Je o mých pocitech, které mám, když jsem zamilovaná. Mám ráda, když je to hned, pomalu bych s tím člověkem chtěla být do konce života. Ale ne vždycky to vyjde a naopak to rychle skončí,“ vysvětlila zpěvačka.
Přesto působí vyrovnaně a sebevědomě. Sama přiznala, že na dovolenou s kamarádkami by jela i v případě, že by byla vdaná, a to jednoduše proto, že si cení svobody a vlastního prostoru. „Asi jsem se trochu odvázala, nechala jsem se inspirovat u zahraničních zpěvaček a ty se toho nebojí, doba už je hodně uvolněná,“ prohlásila ke svým odvážnějším fotografiím.
Jak se dostala na výsluní
Pro české publikum se Elizabeth stala známou především účastí v soutěži SuperStar 2021, kde na sebe upozornila nejen silným hlasem, ale i charismatem. Už během soutěže se mluvilo o jejím potenciálu stát se výraznou osobností domácí popové scény. Po skončení SuperStar nezůstala jen u cover verzí, ale začala pracovat na vlastní hudbě a postupně si buduje pozici mezi mladými interpretkami. Působí i jako textařka, přičemž čerpá především z osobních zážitků.
Na rozdíl od bulvárních drbů se Elizabeth snaží svou pozornost soustředit hlavně na práci. Koncertuje, připravuje nové singly a s každým dalším vystoupením si upevňuje pozici mezi českými zpěvačkami mladší generace. Její fanoušci oceňují, že i v těžších obdobích dokáže přetavit zkušenosti do hudby. Inspiraci nyní čerpá právě ze svého posledního rozchodu. Místo toho, aby se litovala, mluví otevřeně o tom, že život jde dál a hudba je pro ni největší terapií.
Vztah s Jaromírem Jágrem?
V minulosti se kolem Elizabeth objevily i pikantní spekulace. Na sociálních sítích se rozšířily zvěsti, že ji možná spojuje něco víc s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Dvojice byla několikrát viděna na společenských akcích a jejich komunikace na Instagramu vyvolala u fanoušků dojem, že by mezi nimi mohlo jít o víc než jen přátelství.
Zpěvačka se k celé věci vyjádřila s nadhledem a jasně uvedla, že jde pouze o domněnky. „Lidé si rádi domýšlejí, ale pravda je jinde. Jágr je pro mě především obrovská sportovní osobnost, kterou respektuji, ale žádný vztah mezi námi nebyl,“ sdělila Elizabeth pro Blesk. Přestože fámy brala s humorem, přiznala, že jí občas spekulace komplikovaly osobní život, protože se musela obhajovat vůči svým tehdejším partnerům.
