Marika Šoposká má za bývalé švagrové Tatianu Dykovou a svou nejlepší kamarádku Bereniku Kohoutovou.
Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Marika Šoposká má za bývalé švagrové hned dvě přední české herečky – Tatianu Dykovou a Bereniku Kohoutovou. Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, spojuje stejný muž, a to filmový producent Pavel Čechák. Šoposká se provdala za jeho bratra Petra Čecháka.
Kdo jsou bratři Čechákovi?
Příjmení Čechák je v českém showbyznysu velmi dobře známé, především pak v herecké branži. Filmový producent Pavel Čechák je bývalým manželem hned dvou významných českých hereček, a sice Tatiany Dykové a Bereniky Kohoutové. S první má dva syny, Františka a Cyrila, s druhou žádného potomka nezplodil, nicméně jejich vztah byl celkem bouřlivý. Opakovaně se rozcházeli a zase scházeli, až se nakonec v roce 2018 definitivně rozvedli. Nyní je herečka provdaná za Kryštofa Kubína, s nímž má dvě dcery, Lolu a Aloisii.
Pavel Čechák má jednovaječné dvojče, bratra Petra Čecháka. Ten však na rozdíl od svého sourozence přelétavostí netrpí. Během natáčení pohádky (pracuje jako filmový zvukař) poznal svou životní lásku. Šoposké bylo tehdy 18 let, když se poprvé setkali, Čechák je o 12 let starší, ale věkový rozdíl jim ve vztahu nikdy nepřekážel. „Měla jsem pohádkové šaty ze šustivé látky, a když jsem přicházela do ateliéru, tak jemu ve sluchátkách málem praskly bubínky,“ vzpomíná s úsměvem herečka v rozhovoru pro Prima Ženy. Po 5 letech došlo na svatbu a zanedlouho se jim narodily dvě děti, synové Benedikt a Vincent.
Za švagrovou měla nejlepší kamarádku
Zajímavostí je, že Berenika Kohoutová a Marika Šoposká jsou velmi dobré kamarádky už řadu let. Rozumí si lidsky, ale i pracovně. Společně píší blog Sedmilhářky, který byl později vydán i knižně a slavil velký úspěch. Sedmilhářky jsou psané formou dopisů, které si kamarádky vzájemně posílají. Z blízkých kamarádek se nakonec stala i rodina, když obě byly v jeden čas provdané právě za bratry Čechákovi. Zatímco Kohoutové vztah nevydržel, Šoposká si užívá rodinné štěstí dodnes. Přátelství jim však vydrželo.
