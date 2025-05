Zdeněk Godla je v pořádném maléru. Kvůli své nezodpovědnosti možná přijde o insolvenci a bude muset zaplatit celý dluh v řádech milionů.

Všemi oblíbený český herec Zdeněk Godla se topí v dluzích přesahujících částku 3 miliony korun. Vždy vysmátému herci ztuhl úsměv na rtech, když zjistil, v jaké nelehké finanční situaci se nachází. Bohužel odmítl několik možností, jak se legálně zbavit alespoň části svých závazků. Na Osobnosti.cz jsme zjišťovali, jak to s jeho případem vypadá.

Věčný neplatič Godla

Zdeněk Godla zřejmě přijde o možnost oddlužení. Bohužel insolvenční správkyni už došla trpělivost a veškeré snahy Godlu informovat o rizicích jeho chování vzdala. Herec je totiž označován za věčného neplatiče, nic neplní ani nesplácí, což je hlavní důvod zrušení insolvence, tudíž i možnosti, jak se zbavit větší části svých dluhů, které nejsou zrovna malé. Řeč je o částce přes 3 miliony korun, jak uvádí Expres.

„Komunikace s dlužníkem je velmi obtížná, často pokynům není schopen porozumět,“ jak uvádí insolvenční správkyně v dokumentu zveřejněném v Insolvenčním rejstříku. Naráží tedy na to, že Godla není finančně gramotný, nerozumí svým povinnostem a nechápe rizika svého chování, když jde o peníze. To dokazuje i fakt, že herec sám uvádí, že neví, proč by měl podávat daňové přiznání, když nic nehradí a živnost si zrušil v prosinci 2023.

Nápravu sliboval již několikrát

Godla se neustále omlouvá za své chování a slibuje, že tentokrát dostojí svým závazkům a bude řádně platit. Jenže to už tady bylo několikrát a nikdy se zodpovědně nepostavil ke svým finančním problémům. Na jeho problémy s insolvenčním soudem a nedodržování závazků upozornil již před dvěma lety web Extra. Tehdy jeho případ řešil jiný insolvenční správce, který měl navíc silné podezření, že Godla zamlčuje značnou část svých příjmů, přiznával totiž jen ty od TV Nova, ale prokazatelně pracoval na více projektech včetně reklam.

Podle iDNES se navíc Godla nedávno objevil v reklamě na zastavárnu, kde si podle něj lez výhodně půjčit peníze formou zástavy zlata. Experti ale před takových chováním důrazně varují. Insolvenční správkyně navrhuje soudu, aby Godlu a jeho manželku zbavil oddlužení a zabránil mu zahájit jakoukoli další insolvenci. Herec umí rozhazovat, ale adekvátně svému životnímu stylu vydělat peníze nedokáže. Poté, co zrušil živnost, vydržel v zaměstnání pouze půl roku. Příjmy má pouze z činnosti nezávislého umělce, nejedná se však o pravidelné výdělky, které by mu pomohly vyřešit jeho nelehkou finanční situaci.

Zdroj: Autorský text, Expres, Insolvenční rejstřík, Extra, iDNES