Luxusní pláže, rodinná dovolená a viditelné výsledky snahy o lepší postavu. Ornella Koktová se chlubí snímky v jihofrancouzském Cannes.
Když se řekne léto na Francouzské riviéře, mnozí si představí horké slunce, blankytné moře a luxus. Přesně v takovém prostředí aktuálně tráví dny Ornella Koktová (32), rozená Štiková, se svým manželem Josefem Koktou a jejich třemi dětmi. Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli podle příspěvků, do Cannes dorazili už na konci července, ale jak sama Ornella přiznává, s malými dětmi se na pláži moc „lenošit“ nedá.
Dovolená jako čas pro nový start
Přesto si i ona dokáže vyšetřit chvilku pro sebe. V posledních dnech zaujala sledující fotkami v bikinách, na kterých ukázala, že její snaha o úpravu postavy přináší ovoce. „V jídle si nic neodpírám, jím všechno, ale menší porce a snažím se dodržovat pitný režim. Také si nezakazuji sladké. Pokud mám chuť na gumové medvídky, dám si je, ale sním místo celého pytlíku jen čtvrtinu, pomáhá to na psychiku,“ svěřila se pro web Pro ženy.
Cannes pro ně není jen místem pro odpočinek, ale i příležitostí načerpat energii a utužit rodinu. Ornella navíc využívá francouzské slunce i k tomu, aby světu ukázala výsledky své snahy. K hubnutí ji podle jejích slov motivovala Agáta Hanychová. „Myslím, že to je i díky našemu podcastu s Agátou, protože když jste s někým, kdo skoro nejí, tak vás trošku tím nakazí,“ vyprávěla nedávno pro Extra. Fotky z pláže dokazují, že kombinace menších porcí, dostatečného pitného režimu a neomezování se jí prospívá fyzicky i psychicky.
Ornella a Josef Kokta prošli bouřemi
Ornella Koktová se do povědomí veřejnosti dostala už jako velmi mladá díky vztahu s podnikatelem Josefem Koktou, který byl tehdy ještě manželem moderátorky Gábiny Partyšové. Jejich románek a následné těhotenství vyvolaly před lety mediální poprask a rozpad Koktova manželství byl propírán bulvárem.
Josef Kokta, známý podnikatel a muž, který má za sebou úspěšné i méně povedené obchodní projekty, nebyl v minulosti ušetřen ani spekulací o finančních problémech. Ornella se naopak naučila mediální pozornosti využívat, ať už prostřednictvím společenských akcí, podnikání, nebo aktivit na sociálních sítích.
Skandály, které je proslavily
Jejich vztah od počátku provázely dohady a titulky v bulváru. Od nevěry přes rozvod až po veřejné hádky. Koktovi se netajili tím, že jejich život není vždycky ideální. Ornella například v minulosti kritizovala některé manželovy obchodní kroky a v médiích otevřeně mluvila o jejich domácích krizích. Přesto spolu zůstali a dnes tvoří rodinu se třemi dětmi, což je pro ně, podle vlastních slov, „největší životní projekt“.
