Herečka, komička a moderátorka Iva Pazderková se na sociálních sítích pochlubila snímky z dovolené, kde předvedla skvělou postavu.
I když se v posledních letech více soustředila na práci a společenské dění, Iva Pazderková nezanedbává ani péči o sebe, čehož jsme si na jejích sociálních sítích všimli i my v naší redakci Osobnosti.cz. Na pláži vystavila svou figuru v bikinách tělové barvy a sklidila desítky obdivných komentářů. „Máte dokonalý nohy,“ napsal jeden z fanoušků pod fotografii. Další ji označili za „nádhernou“ a „inspiraci“.
Fitko jako terapie
Pazderková je známá svou láskou k pohybu a fitness. Sama přiznává, že pokud to její nabitý program dovolí, snaží se do posilovny dostat čtyřikrát až pětkrát týdně. Případně se snaží cvičit alespoň doma, když to čas dovolí. Pravidelný trénink pro ni není jen cestou k dokonalé postavě, ale i způsobem, jak si udržovat psychickou rovnováhu. Sama několikrát přiznala, že cvičení ji pomáhá zvládat stres a každodenní nápor, který s sebou život přináší.
V pětačtyřiceti se tak pyšní štíhlou postavou, kterou udržuje i zdravým životním stylem. Na dovolené u moře se nechala vyfotit při odpočinku s drinkem v ruce, ale není pochyb, že za takovou figurou stojí hodiny dřiny.
Od hloupé blondýny k respektované osobnosti
Kariéru odstartovala jako herečka v divadle a televizi, veřejnost si ji však zamilovala zejména díky komediálním výstupům, především v pořadu Na stojáka. Přezdívka „blbá blondýna“ se s ní nesla dlouho, ale Iva dokázala, že není jen vtipnou kráskou. Objevila se v řadě filmů a seriálů, účinkovala v improvizačních show a postupně si vybudovala pověst všestranné umělkyně, která se nebojí nových výzev.
Kromě herectví se věnuje také hudbě, je aktivní na sociálních sítích a stále častěji se zapojuje do veřejných debat. Moderovala i politické mítinky, například pro premiéra Petra Fialu, což dokazuje, že ji lidé vnímají jako respektovanou tvář.
Otevřená zpověď o duševním zdraví
Zaujalo nás, že Pazderková nikdy neskrývala své osobní bitvy. Otevřeně mluvila o panické poruše, se kterou se potýká, i o tom, že musela užívat antidepresiva. „Byla to doba, kdy jsem se učila fungovat s tím, že si musím přiznat určité limity. Někdy nestačí jen vůle a optimismus, někdy je nutná i odborná pomoc,“ přiznala kdysi v rozhovoru pro iDnes.
Tímto přístupem si získala respekt široké veřejnosti. V době, kdy mnoho celebrit své problémy skrývá, se ona rozhodla sdílet vlastní zkušenost a pomoci tak lidem, kteří si prochází podobnými problémy. Její otevřenost přispěla k destigmatizaci psychických onemocnění a dodala odvahu těm, kteří by se jinak styděli vyhledat pomoc.
