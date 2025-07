Připomeňme si některé zapomenuté vztahy českého showbyznysu, které skončily nevěrou.

V českém showbyznysu není nouze o skandální aféry. Jenže když se o tom píše tak často, snadno už se na mnoho aférek zapomene. Pamatujete si například, že Jakub Prachař chodil s herečkou Marthou Issovou, kterou podváděl téměř půl roku? A co třeba vztah Kateřiny Kairy Hrachovcové a Jana Vondráčka? V redakci Osobnosti.cz jsme se vrátili do minulosti a připomene, jaké páry rozdělila nevěra.

Učarovala ho cizinka

Pamatujete si ještě na vztah Jakuba Prachaře s herečkou Marthou Issovou? Je tomu už 18 let, co tito dva tvořili pár. Jejich velká láska však skončila nešťastně. Jakub se totiž zakoukal do studentky z Bosny a Hercegoviny, Mirny Silajdžič, s níž svou tehdejší partnerku podváděl dlouhých 6 měsíců. Zřejmě to ale nebyl jen ledajaký románek, protože s Mirnou nakonec herec tvořil pár další dva roky poté, co se s Issovou rozešli. Mimochodem, i přes nevěru jejich rozchod proběhl v klidu a dodnes zůstali přáteli.

Lovec žen

Nevěrou také skončil vztah Kateřiny Kairy Hrachovcové a Petra Vondráčka. Hrachovcovou proslavil především seriál Život na zámku, kde tehdy hrála jako 20letá. Neměla daleko ke své postavě, i ona byla dříve šedou myškou, nicméně to se za ty roku změnilo. Věnuje se především divadlu, ezoterice a také tetování. Její image má do pubertální naivky už hodně daleko. Její vypracované štíhlé tělo zdobí několik tetování a ráda je dává na odiv.

Pro veřejnost byli dříve Hrachovcová s Vondráčkem jako nebe a dudy. Muzikant a herec byl známý tím, že mu společnost žen nebyla cizí a rád ji vyhledával. A tak se stalo, že ho Kateřina přistihla na večírku po boku jiné ženy, což pro vztah znamenalo definitivní konec. Dnes tvoří pár s masérem Martinem Kačerou a Vondráček se zpěvačkou Šárkou Vaňkovou, známou z první řady Superstar, kde se umístila na druhém místě.

Nevěra Felixe Slováčka

V roce 2015 vyšla najevo nevěra hudebníka Felixe Slováčka, když světlo světa spatřily fotografie, na nichž se drží za ruku se svou milenkou Lucií Gelemovou. Dříve se snažil situaci zachránit slovy, že má mladou ženu v péči, aby jí pomohl do světa showbyznysu, nicméně dlouho se vymlouvat nevydržel. Jeho manželka Dáda Patrasová věděla, o co tady jde, a rozhodla se požádat o rozvod.

