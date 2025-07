Není obvyklé vídat je pohromadě na veřejnosti, natož v Česku. Manželé Bakalovi přicestovali do Prahy kvůli své nadaci a poprvé s sebou vzali i dvě ze svých čtyř dětí. Na akci Bakala Foundation se tak kromě stipendistů objevila i rodina, o které se v médiích většinou jen šeptá.

Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že Zdeněk Bakala a jeho žena Michaela přiletěli do České republiky na krátkou návštěvu. Kromě schůzek a setkání je čekala i akce nadace Bakala Foundation, která už šestnáctým rokem podporuje české studenty v cestě za vzděláním do zahraničí. O to větší pozornost ale vyvolal fakt, že manželský pár přivedl na akci i své dvě nejmladší děti.

Rodinná návštěva plná významů

Bakalovi se do Česka vracejí jen zřídka, aktuální cesta trvala jen deset dní a velkou část podle informací Blesku trávili ve svém šumavském sídle. Přesto nešlo o obyčejný výlet. Kromě účasti na slavnostním zakončení programu Scholarship šlo i o symbolický moment, rodina, která většinu času žije za oceánem, se rozhodla veřejně ukázat jednotu a sounáležitost.

Program jejich nadace za 16 let podpořil už přes dvě stě studentů. Michaela s dětmi si přitom celý večer užívala s nenápadnou elegancí, přestože do Česka přiletěla s angínou. Vedle ní působil Zdeněk klidně a přirozeně jako muž, který si už dávno zvykl na to, že o něm veřejnost ví téměř všechno, ale o jeho rodině téměř nic.

Jak se z Miss stala byznysmenka s vizí

Příběh Michaely Bakala, rozené Maláčové, nezačal v luxusních vilách nebo newyorských kancelářích. Jako mladá krásná Brňanka snila o něčem víc než jen o titulce módního časopisu. Po výhře v soutěži Miss Československo v roce 1991 nezůstala u přehlídkových mol. Vystudovala produkci na FAMU, absolvovala prestižní kurz v USA a postupně se z ní stala výrazná osobnost českého veřejného prostoru, nejdřív jako produkční, poté jako zakladatelka České Miss a podnikatelka.

V roce 2000 byla dokonce tiskovou mluvčí ODS. Spolupráce s Václavem Klausem i Mirkem Topolánkem jí dala politický přehled, ale showbyznys a podnikání jí zůstaly bližší. V soutěži krásy se nakonec neprosadila jako pokračovatelka původního formátu, a tak vytvořila vlastní Českou Miss, kterou vedla řadu let. S miliardářem Zdeňkem Bakalou se seznámila koncem roku 2004 a od té doby tvoří stabilní pár, v roce 2010 se tajně vzali a mají spolu čtyři děti. Po několika letech strávených ve Švýcarsku se přestěhovali do USA, kde dnes žijí.

