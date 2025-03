Co se stalo v domě Genea Hackmana a jeho manželky Betsy, to je otázka, která zajímá širokou veřejnost. Odborníci zmínili i syndrom zlomeného srdce.

Záhadné okolnosti smrti Genea Hackmana a jeho manželky Betsy nadále vzbuzují pozornost veřejnosti. Podle úřadů to totiž vypadá, že oba byli mrtví už několik dní. Hlavní soudní lékař navíc tvrdí, že oba měli zemřít přirozenou smrtí. Osobnosti.cz se rozhodly blíže prozkoumat teorie, které o úmrtí dvojice kolují, a také současné stanovisko úřadů.

Rozsáhlé srdeční onemocnění

Manželský pár byl nalezen mrtvý ve svém domě v Santa Fe 26. února letošního roku. Od té doby začalo důkladné vyšetřování a spekulovalo se o mnoha příčinách smrti včetně násilného trestného činu či sebevraždy, které však byly velmi brzy vyloučeny. Poté bylo zjištěno, že oba zemřeli z přirozených příčin.

„(Hackman) má v anamnéze srdeční onemocnění. Měl kardiostimulátor. Nebylo by to tedy nic neobvyklého. Co je ovšem nezvyklé, že by se jeho žena zhroutila také. Možná jen za předpokladu, že by svého manžela našla mrtvého. Stres z toho, že vidíte někoho umírat, ve vás může vyvolat přirozenou smrt,“ jak uvedl hlavní soudní lékař Jamel Gill v rozhovoru pro deník People.

Odborník tak mluvil právě o „zlomeném“ srdci. Situace také mohla být taková, že Hackman našel svou ženu mrtvou jako první, vyšel ven, aby získal pomoc, ale šok spojený s kardiovaskulárním onemocněním udělaly své, stejně tak pokročilý věk. Zhroutil se před domem, kde byl nakonec nalezen mrtvý.

Otázka úniku oxidu uhelnatého

Případ, kdy dvě či více osob v jedné domácnosti zemřou přibližně ve stejnou dobu, může naznačovat také únik oxidu uhelnatého, jak uvádí HindustanTimes. Nicméně v úterý 4. března 2025 úřad šerifa okresu Santa Fe uvedl v prohlášení, že New Mexico Gas Company zkontrolovala úniky plynu a oxidu uhelnatého a nenašla žádná významná zjištění, ale našla nepatrný únik plynu na jednom z hořáků kamen. Minulý týden však úřady uvedly, že pár nejevil žádné známky otravy oxidem uhelnatým.

Nicméně aktuální informace podle CBSNews uvádějí, že Betsy zemřela o týden dříve než Hackman na plicní syndrom v důsledku nakažení hantavirem, který přenášejí hlodavci. Příčina úmrtí u hollywoodského herce není žádným překvapením, zradilo ho srdce. Vzhledem k tomu, že trpěl také Alzheimerovou chorobou v pokročilém stádiu, je možné, že si ani neuvědomoval, že je jeho manželka už nějaký čas mrtvá.

Zdroj: People, HindustanTimes, CBSNews