Herec Jaroslav Plesl o svém soukromí příliš nemluví, nicméně přiznal, že do 30 let prožíval bouřlivé období, které mělo své následky.
Herce Jaroslava Plesla zřejmě není třeba představovat, jeho hvězda stále stoupá a je to jeden z našich nejobsazovanějších herců současnosti. Navíc je velmi pohledný a charismatický, je tedy až s podivem, že se v jeho přítomnosti nevyskytuje žádná žena. Rozhodli jsme se v redakci Osobnosti.cz zjistit proč.
Má za sebou zhýralý styl života
Herec Jaroslav Plesl je na odpovědi na otázky týkající se jeho soukromí velmi skoupý. Nerad se baví o osobních věcech a raději za sebe nechává promlouvat svou práci. Pár střípků ze svého života však přece jen přiznal. Uvedl, že do svých 30 let žil bohémským životem, rád flámoval a užíval si bezstarostnou jízdu, což ale mělo své následky.
Kdoví, jestli by s tak destruktivním stylem života přestal, pokud by se neobjevily zdravotní komplikace. Přiznal, že kolem svých 30 let začal trpěl chronickou nespavostí, což mělo velmi negativní vliv na jeho každodenní život. Byl to pro něj zlomový moment, kdy se rozhodl, že takto už to dál nejde. Kouřil od 14 let, ale ze dne na den se s cigaretami rozloučil, stejně tak s večírky a holdováním alkoholu.
Našel si jinou zábavu. Miluje historii a rád navštěvuje hrady a zámky. Mezi kastelány už si našel spoustu přátel. Na výlety po památkách jezdí převážně vlakem, někdy dokonce na některém z hradů nebo zámků přenocuje. Vlastní rytířské brnění a roli průvodce si vyzkoušel na Hrádku u Nechanic, Bouzově, Sychrově nebo v Novém Města nad Metují.
Jak to má s láskou?
Těžko říct, dlouholetý člen Dejvického divadla děti nemá, nikdy se neoženil a zdali je po jeho boku nějaká žena, nikdo neví. Rozhodně se s žádnou neobjevuje na společenských akcích. Pokud v jeho životě existuje láska, bedlivě ji střeží. Co je ovšem jeho skutečnou vášní a co ho v životě naplňuje, je dozajista jeho práce. „Nechce se mi sedět doma a přemýšlet o životě. Radši pracuju. Práce je můj život. Nic jiného nemám. Naprosto a beze zbytku mě naplňuje,“ svěřil se držitel Ceny Alfréda Radoka a Českého lva v rozhovoru pro Novinky.
Zdroj: Autorský text, Novinky, Instagram Interviewct24, iDNES, PrimaŽeny