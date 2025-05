Nejbližší Aničky Slováčkové jí plní další přání. Sešli se v úzkém kruhu, aby rozprášili její popel na místě, které milovala.

V lesích, v srdci Českého ráje, nalezla Anička svůj klid. Rodina jí splnila další přání a před pár dny v úzkém kruhu nejbližších rozprášili Aniččin popel na místě, které milovala. Chalupa nedaleko Sobotky se stala dějištěm intimního rozloučení i velikonočního vzpomínkového setkání, na nějž se sjely desítky Aniččiných přátel. Jak Osobnosti.cz zjistily, rodina také plánuje vytvořit vzpomínkové místo v Praze, kam budou moci lidé přijít zapálit svíčku a v tichosti zavzpomínat.

Na chalupě na ni zavzpomínaly desítky přátel

Poté, co se podařilo Aničce splnit přání, aby mohla zemřít v klidu doma v obklopení svých nejbližších, jí rodina splnila další. Její popel tak spočinul na místě, které milovala a kde si přála být rozptýlena. V lesích poblíž rodinné chalupy v Českém ráji, kam velmi ráda jezdila se svým přítelem Matějem i přáteli. Dne 30. dubna se tak úzký kruh rodiny a přátel sešel, aby i toto přání bylo vyplněno.

„Anička chtěla rozptýlit právě tady, tak jsme to taky s Dádou udělali. Milovala to tady a tady také spočinula,“ řekl Felix Slováček deníku Blesk. Na chalupě se přitom rodina sešla už o Velikonocích. To sem přijela více než padesátka Aniččiných přátel a uspořádali tu vzpomínkovou akci. „Bylo to o Velikonocích a byla to moc krásné setkání! Vzpomínali jsme na Aničku, poplakali si, zasmáli se. Mám pocit, že tam celou dobu byla s námi,“ řekl Felix deníku Aha!, jak velká vzpomínková akce probíhala.

Sem jela najít klid, když se jí rakovina vrátila

Chalupu poblíž Sobotky koupili Slováčkovi už v 90. letech, tehdy to byla spíše ruina. Toužila po ní hlavně Dáda, která měla tento kraj opravdu ráda. Anička sem tak jezdila už od dětství a v posledních letech to byla hlavně ona a bratr Felix, kteří tu trávili volné chvíle. Rodiče na chalupě už tak často nepobývali. Bylo to právě toto místo, kam Anička odjela odpočívat a utřídit si myšlenky poté, co zjistila, že se rakovina vrátila.

Kromě Českého ráje však vznikne i další vzpomínkové místo, kam budou moci lidé přijít Aničce zapálit svíčku „V Praze vznikne symbolické vzpomínkové místo na Vinohradských hřbitovech, kde platím jedno hrobové místo. Až tam nechám udělat pomníček, dám veřejnosti vědět,“ oznámil Slováček, jaké má do nejbližší budoucnosti plány.

