Yvetta Kornová vstala z mrtvých. Její zhýralý život ji dovedl až do léčebny, zachránily ji však její děti, kvůli kterým bojovala se svými démony.

Příjmení Korn není třeba veřejnosti nijak představovat. Zpěváka Jiřího Korna znají skoro všichni, na české hudební scéně se pohybuje již řadu let a ani pokročilý věk ho nezastaví od koncertování, například v naší největší hale O2 areně, kterou dokonce vyprodal. Korn však není z rodiny Kornových jedinou veřejně známou osobností. Stejně tak je tomu i u jeho mladší sestry Yvetty Kornové, bývalé dětské herečky. Spíše než talent ji však proslavil její nelehký život, který jsme se na Osobnosti.cz rozhodli přiblížit.

Herecké začátky

Yvetta Kornová je nejmladší ze 4 sourozenců Kornových. Svůj herecký talent projevila už ve 12 letech, kdy byla obsazena do muzikálu Přijela k nám pouť. Když jí bylo 15 let, začala studovat na konzervatoři, nicméně studium nedokončila. Živila se, jak se dalo, pracovala jako uklízečka, kuchařka, pokojská a sem tam si něco zahrála. Už v pubertě se jí totiž obrátil život vzhůru nohama.

Ovládli ji její démoni

Kornová v mládí měla všechno, co by si mladá dívka mohla přát. Měla herecký i pěvecký talent a byla krásná. Jenže úspěch jí nevydržel dlouho. Ne, že by neměla nabídky na práci, naopak, jenže ji ovládli démoni, které je těžké porazit. Propadla alkoholu a drogám. Během své závislosti porodila tři děti – syna Jana a dcery Kateřinu a Terezu. Člověk by řekl, že příchod dětí vás přiměje zanechat neřestí, které ničí život nejen vám, ale i vašemu blízkému okolí. Bohužel u Kornové tomu bylo jinak. Naopak ještě přitvrdila.

Když díky svému manželovi poprvé okusila i drogy, byla ztracená. Na návykových látkách byla závislá dlouhý rok a půl. Alkohol a drogy ji dovedly až na dno. Přišla o své děti. Vlastně až v tu chvíli jí konečně došlo, že takhle to dál nejde a musí se sebou něco udělat. Nastoupila proto dobrovolně do léčebny, kde podstoupila odvykací kúru. Sama nakonec uvedla, že netuší, kde by skončila, kdyby neměla děti. To ony byly tím důvodem, proč se začala pomalu zvedat ze dna a nikdy se nevzdala.

Odrazila se ode dna

Nad alkoholem a drogami nakonec zvítězila a podařilo se jí skutečně „vstát z mrtvých“. Dokonce obnovila svou hereckou kariéru. Měla velké štěstí, že narazila na režiséra Tomáše Magnuska, který jí nabídl roli bezdomovkyně ve filmu Společně sami. Stejně tak na ni myslel, když vybíral obsazení do černobílého seriálu Sedmá brána.

Dnes pomáhá v seniorském domě, stará se o zvířata a vídá se i se svými dětmi, které ji pravidelně navštěvují. Roky závislostí si sice vybraly daň na jejím vzhledu, přesto ale našla štěstí i v lásce. Podruhé se provdala, v roce 2023 si vzala Josefa Petrů, oddávajícím byl její kamarád a kolega, již zmíněný Tomáš Magnusek. Přijala manželovo příjmení a touží hlavně po klidu.

