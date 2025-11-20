Když se politik Jindřich Rajchl ocitl pod ostrým tlakem médií, byla mu partnerka oporou, na kterou se může evidentně vždy spolehnout.
Jakmile čelí politici většímu tlaku, ukáže se v tu chvíli, kdo zůstane po jejich boku stůj co stůj. U Jindřicha Rajchla je to jeho žena Jana, jejíž role v posledních týdnech nabrala ještě větší význam. Právě ona totiž pomáhá udržet rodinu stabilní i v době, kdy se soukromí jejího manžela dostává do centra veřejných debat. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili právě na Janu Rajchlovou.
Vzdělaná a podnikavá životní partnerka
Jana Rajchlová (48) je manželkou nového poslance Jindřicha Rajchla. Zároveň je to žena se slibným vzděláním a svou vlastní kariérou. Vystudovala právo na Univerzitě v Hradci Králové a dále pokračovala na Bankovním institutu, kde získala magisterský titul. Díky tomu se pohybuje v prostředí byznysu. Je součástí několika projektů spojených s gastronomií a podniká v rámci rodinných iniciativ.
Mimo jiné je i zastánkyní zdravého životního stylu. Ráda běhá, cvičí a stará se o svůj vzhled, což je ještě podtrženo jejím smyslem pro módu. Svého muže veřejně podporuje v politických aktivitách, přesto však zůstává i samostatnou a aktivní ženou, která se kromě starosti o rodinu věnuje i seberealizaci a své práci.
Právník a politik Jindřich Rajchl
Jindřich Rajchl (narozený roku 1976) je známý český právník a politik. Působí jako poslanec za stranu PRO (Právo – Respekt – Odbornost). Než vstoupil do nejvyšší politiky, byl aktivní ve fotbalových kruzích jako funkcionář a postupem času přenesl svůj talent pro organizaci i byznys právě do světa politiky. Jako nově zvolený poslanec by rád prosazoval reformy a transparentnost.
Jak už to u politiků bývá, mnohokrát už čelil kritice ohledně různých podnikatelských aktivit, vazeb na sportovní prostředí a také možných střetů zájmů. Přesto je pro spoustu jeho příznivců jakýmsi představitelem změn a nového typu politiky.
Momentální tlak a rodinná soudržnost
V posledních dnech je Jindřich Rajchl pod obrovským veřejným tlakem. Vše souvisí s aférou kolem intimních materiálů a údajných videí pro dospělé, jak připomíná iRozhlas. V těchto těžkých chvílích je mu oporou právě Jana, která je klidná a podporující. Jejich vztah je podle zdrojů blízkých párů pevný a politik se o něj může opřít i v době, kdy je jeho soukromí takto napadeno.
Jana se aktivně zapojuje do Rajchlova politického projektu. Nejenže se podílí na organizaci akcí a kampaní, ale dokáže i strategicky pomoci v partnerských diskuzích o jeho budoucím směřování. Pro ni to není jen role „manželky politika“, ale partnerky, která chce do jeho života i něco přinášet.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, iRozhlas, RegionálníNoviny, PrimaŽeny, Instagram Jany Rajchlové