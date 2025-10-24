Daniela Kolářová se vyjádřila k výši svého důchodu. Stále pracuje, točí filmy i seriály a zkouší v divadlech. V opačném případě by se musela hodně uskromnit.
Herečka Daniela Kolářová letos v září oslavila krásné 79. narozeniny, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Je tedy už několik let ve starobním důchodu, nicméně i přesto stále pendluje mezi filmem a divadlem a je pracovně velmi vytížená. Je vděčná za to, že si vybrala profesi, kterou lze vykonávat v každém věku, bez práce by totiž s výší své penze jen těžko vyžila.
Neví, kam dřív skočit
Daniela Kolářová je sice ve starobním důchodu už více než 15 let, ale přesto neví, kam dřív skočit. S prací totiž neskončila. Hvězda filmů Léto s kovbojem, Setkání v červenci, Na samotě u lesa nebo Vratné láhve stále točí nové filmy, objevuje se v seriálech a je věrná divadlu. Mezi její poslední snímky patří například Bratři, Betlémské světlo nebo Za vším hledej ženu.
Když zrovna nenatáčí, zkouší v divadlech. Působí ve Studiu Dva ve hře Šíleně smutná princezna a Odpočívej ve svém pokoji. Ve Viole hraje v představení Nejen malý princ a Commedia finita, v Divadle MANA v inscenaci Návod na přežití.
Za pracovní nabídky je vděčná
Je velmi vděčná za to, že pracovní nabídky chodí i těsně před její osmdesátkou. Nemá pocit, že by patřila do starého železa a práce ji velmi naplňuje. I když přiznává, že věk se zkrátka ošálit nedá, síly ubývají. Ale aby neubývaly příliš rychle, snaží se být stále aktivní, ať už pracovně, či v soukromí, kdy nejraději tráví čas s vnoučaty nebo na zahrádce.
Kolářová nepatří mezi seniory, kteří by si výrazně stěžovali na výši svého důchodu. Realitu přijímá, jaká je. Nicméně je ráda, že jí práce poskytuje příjem navíc, jinak by se musela hodně uskromnit. „Musím respektovat realitu, mám vyměřený důchod. A jsem ráda, když dostanu občas nabídku k práci v divadle, televizi nebo filmu. A mám na výběr říct ano, nebo ne,“ uvedla v rozhovoru pro České důchody.
Zdroj: Autorský text, České důchody, ČSFD, Instagram KVIFF