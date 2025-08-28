Herečka známá ze seriálů Zlatá labuť, Profesor T. či Ordinace v růžové zahradě překvapila, když se přidala k zálohám české armády.
Zpráva o vstupu Sarah Haváčové do armády vyvolala poměrně velký ohlas, jak jsme si všimli i v redakci Osobnosti.cz. Herečka, kterou diváci znají díky jejím rolím v televizních seriálech, se rozhodla jít jinou cestou a dobrovolně nastoupila do vojenského výcviku. Ovšem není to až tak překvapivé, jak by se asi mohlo zdát. Haváčová se dříve zapojila do charitativní činnosti, pracovala i v tanzanském sirotčinci, pomáhala v českých nemocnicích během pandemie, a dokonce se vydala na humanitární misi na Ukrajinu.
Nová životní kapitola v armádě
Právě zkušenost z Ukrajiny ji přiměla vstoupit do aktivních záloh. V polovině srpna pozdravila fanoušky z vojenského areálu ve Vyškově, kde zahájila několikatýdenní výcvik. Podle jejích příspěvků na sociálních sítích, kde ji fanoušci povzbuzují v komentářích, už absolvovala svůj první týden a zatím si udržuje pozitivní přístup.
Na rozdíl od natáčení, kde se může schovat za postavu a scénář, si teď musí zvykat na tvrdý režim. Budíček v šest ráno, fyzicky náročné tréninky, střelba a také taktické cvičení. Právě Vyškov je hlavním výcvikovým centrem Armády ČR, kde se připravují profesionální vojáci i členové záloh.
Žena v armádě čelí i jiným výzvám
Vstup žen do armády už dávno není takovou raritou, ale i tak jde o prostředí, kde je stále více mužů než žen. Ženy prochází stejným výcvikem jako muži. I na ně čekají fyzické testy, výcvik se zbraní a nácvik krizových situací. Rozdíl je pouze v některých limitech fyzických zkoušek, které jsou dané biologickými odlišnostmi.
Pro mnoho žen představuje výcvik kromě fyzické i psychickou výzvu. Musí obstát v prostředí, které bývá náročné na odolnost, disciplínu i schopnost fungovat v týmu. Právě Sarah se rozhodla tuto výzvu přijmout a ukázat, že být „jen krásnou tváří“ jí nestačí. Už dříve v rozhovorech přiznala, že v osobním životě bojovala s pocity osamělosti a prázdnoty. Možná i proto hledala cestu, jak svůj čas zaplnit nějakou hlubší činností.
Co znamená být v aktivních zálohách
Členství v aktivních zálohách je určeno pro civilisty, kteří chtějí podpořit obranyschopnost státu, ale nechtějí nebo nemohou nastoupit na plný úvazek jako profesionální vojáci. Záložníci absolvují základní výcvik a poté se pravidelně účastní cvičení, při kterých se zdokonalují v dovednostech potřebných pro případ krize nebo nasazení.
Výcvik zahrnuje taktiku, střelbu, zdravotnickou přípravu i fyzické prověrky. A i když je pro laiky tento režim extrémně náročný, nabízí možnost získat zkušenosti, které běžný život jen tak nepřinese. Pro ženy může znamenat i příležitost dokázat si, že obstojí ve stejně tvrdých podmínkách jako muži.
