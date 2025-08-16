Princ George jednou bude králem, Charlotte a Louis jen jeho náhradníci. Přesto William a Kate dělají všechno pro to, aby se necítili druhořadí a mohli být rovnocennou oporou nejen bratrovi, ale i celé monarchii.
V tradičním královském modelu se rodil dědic a náhradník. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že William a Kate volí jinou cestu, místo zvláštních privilegií pro George dávají všem třem dětem stejnou péči a stejné možnosti. Podle královských komentátorů je pro ně důležité, aby Charlotte a Louis měli emocionální jistotu a necítili se odsunuti stranou, jako to v minulosti popisoval třeba princ Harry, který se v posledních letech rodině velice odcizil.
Výchova bez předsudků titulu
Kate i William vědomě kombinují pompézní část života s tou každodenní. I proto se rodina v roce 2022 odstěhovala z Kensingtonského paláce do Adelaide Cottage ve Windsoru bez stálého personálu. Učí děti fungovat v běžném kolektivu, ale zároveň je postupně připravují na veřejné role. Charlotte i Louis se účastní formálních událostí, ale také sportovních dnů ve škole, kam Kate chodí fandit stejně jako ostatní rodiče.
Podle královského autora Phila Dampiera je George první mezi rovnými. A i když právě on je momentálně v linii následovnictví na druhém místě (po svém otci, princi Williamovi) a jednou usedne na trůn, Charlotte a Louis možná dostanou v budoucnu velké úkoly, uvádí The Sun.
Po odchodu Harryho a Meghan, ústupu starších členů rodiny a kauze prince Andrewa zůstává v rodině málo lidí, kteří mohou plnit oficiální povinnosti. Vedle krále a královny a prince Williama s Kate se nejvíce angažují právě královi mladší sourozenci princezna Anne a vévoda z Edinburghu s manželkou. Ostatní členové rodiny už tak moc na očích nejsou.
Společná škola a rodinné pouto
Dampier připomíná, že Charlotte je už teď silná osobnost. Při státních událostech dokáže dirigovat i bratra. A Louis, jako nejmladší z trojice, roste v sebevědomého a hravého člena týmu. William a Kate přemýšlejí, jak dětem zajistit bezpečí a blízkost i během školních let. Ideálně by rádi, aby všichni tři studovali na stejné škole. Mluví se o Marlborough College, kde Kate prožila šťastná studentská léta, ale i o University College School v Hampsteadu.
Cílem je, aby spolu sourozenci trávili co nejvíce času a mohli se navzájem chránit. Ať už jejich cesta povede kamkoli, jedno je jisté, výchova, kterou dostávají, má z George, Charlotte a Louise udělat tým. Ne je rozdělit na dědice a náhradníky, ale rovnocenné partnery, připravené společně čelit budoucnosti britské monarchie.