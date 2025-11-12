Herec ze seriálu Zlatá labuť a Polabí přiznal svou závislost na alkoholu. Dnes už je však 3 roky čistý.
Ani sympatickému herci Adamu Vaculovi se nevyhnuly těžké životní chvíle. Prozření musel najít až v daleké Amazonii, kam odjel, aby mohl nastoupit na cestu boje se svými démony, konkrétně s alkoholem. Dnes je z něj jiný člověk a uvádí, že se nikdy necítil lépe, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali.
Užívá si krásy života
Do života jiných lidí nikdo nevidí. Co se na první pohled zdá jako ideální, může být jen pozlátko. Adam Vacula se proslavil především rolí Petra Kučery v divácky úspěšném dobovém seriálu Zlatá labuť. Je vysoký, pohledný, sympatický, a ještě ke všemu hrál muže se srdcem na pravém místě. Okamžitě začal získávat na popularitě a jeho fanouškovská základna se začala rozšiřovat. Především o fanynky.
Jen jeho blízké okolí však ví, že roli tehdy přijal, jelikož měl na účtu jen pár korun a v podstatě neměl na výběr. Bouřlivé životní období si vybralo svou daň a Vacula se ocitl v dluzích. „Roky na DAMU si moc nepamatuju. Žil jsem tímto způsobem dlouho, neodmyslitelně mi k tomu patří. Jenže žít takhle dlouhodobě není úplně praktické, a už vůbec ne zdravé pro mě ani pro mé okolí,“ uvedl herec v rozhovoru pro deník Blesk.
Nastoupil však na cestu nápravy a snažil se věci v životě uspořádat. Zaplatil, co měl, a zůstal tak s pouhými 3 000 korunami. Když přijal nabídku hrát v seriálu, věci se začaly obracet k lepšímu. Nejenže zažíval velký kariérní úspěch, začal spořádaně žít a poznal lásku. Po nevydařeném manželství s modelkou Lilian Sarah Fischerovou se zamiloval do vítězky kuchařské show MasterChef Veroniky Beskydiarové. I ona má za sebou jeden rozvod. Dnes už je Adam 3 roky střízlivý a má opět radost ze života.
Odvykací kúra v Amazonii
Když se Adam rozhodl, že skončí se svým zhýralým životem, odletěl do pralesa v Amazonii v Peru, kde strávil celý měsíc v kmeni Shipibo. Nabral nový dech a vrátil se jako nový člověk. „Do značné míry šlo o závislostní chování. Léčba probíhala hluboko v džungli, pomocí posvátných rostlin. Konkrétně to znamenalo účast na několika rituálech s jejich medicínou ayahuascou a dalšími procedurami,“ dodal v rozhovoru Vacula.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Instagram Adama Vaculy, Kinotip2