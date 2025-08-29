Jaroslava Obermaierová si užívá život na chalupě a nedělá vůbec nic. Podle jejích slov práce ničí člověka.
Herečka Jaroslava Obermaierová opravdu umí žít. Za její dlouholetou hereckou kariéru, kdy natáčela filmy, seriály, hrála v divadlech, nasbírala neskutečné množství rolí. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že nyní si nejvíc užívá jen tu jednu – ženy v důchodu. Občas se ještě objeví v seriálu Ulice jako Vilma Nyklová, jinak nedělá vůbec nic a užívá si klidu a ticha na chalupě, odkud se nehne.
Klid jí prospívá
Jaroslava Obermaierová byla jedním z hostů vyhlášené letní grilovačky Divadla Broadway v Creperii U Slepiček, kde se sešla celá řada českých hvězd, od herců a hereček přes zpěváky a zpěvačky až po režiséry a další tvůrce působící v Divadle Broadway. Samozřejmě nemohla chybět ani média, která vyzpovídala naše přední celebrity. Mezi nimi byla i Jaroslava Obermaierová.
Herečka vypadala skvěle, velmi odpočatě a v její tváři bylo znát, že tráví spoustu času venku na čerstvém vzduchu a na sluníčku. To ostatně potvrdila i svými slovy pro deník Super: „Nedělám vůbec nic. Práce ničí člověka a užívám si ten zasloužený důchod.“ Přesto jí ale dny velmi utíkají. Přiznala, že v podstatě nemá vůbec čas. „Ve dvě jsem strašně unavená, tak si někam lehnu, sednu, koukám a najednou je sedm večer a už je čas na večeři,“ dodala u pivečka a panáka, které si na zahradní party dopřála. Nechyběla ani cigareta.
S tím nicneděláním to ale zas tak horké není, možná se nepředře, na což má ve svém věku konec konců právo. Ale pořád se stará o svého syna, ač ona sama tomu říká, že se mu vnucuje. V pořadu My, chalupáři popsala, že mu sice předala chalupu u Švihova na starost, ale pořád mu dělá kuchařku, režíruje nakupování a vlastně i úklid.
Chystá se na volby
Herečka také promluvila o nadcházejících volbách, zdali se chystá či ne. Před časem totiž uvedla, že to jediné, na co se v letošním roce těší, jsou především volby. Aby se už něco změnilo. Postěžovala si také na výši důchodu, který je podle jejích slov jen almužnou, z níž se nedá, hlavně tedy v Praze, vyžít. Proto se také odstěhovala na venkov, na chalupu, kde je jí dobře. „Vždycky jsem chodila k volbám, tak půjdu zase. Vždyť je to štěstí, že můžeme jít, ne?“ dodala.
