Herec Oldřich Vízner si v sedmdesátých letech pořídil starý mlýn, který si okamžitě získal speciální místo v jeho srdci.
Herec Oldřich Vízner (77) prožívá v posledních letech velmi náročné období, a to především kvůli velkým zdravotním problémům. Ačkoliv jde o usměvavého herce, který je známý především díky svému humoru, mnoho důvodů ke smíchu bohužel nemá. Kvůli Parkinsonově chorobě totiž musel opustit svůj mlýn a momentálně se nachází v léčebně dlouhodobě nemocných.
Jak bydlel Oldřich Vízner
Ještě předtím, než se Oldřich Vízner dostal na LDN, obýval místo, které je jeho srdci nejblíže – starý mlýn, který přestavěl na krásnou chalupu. Tento mlýn si pořídil už v 70. letech společně s tehdejší manželkou, herečkou Janou Šulcovou. Nachází se nedaleko Plzně a pro Víznera se stal útočištěm i velkým životním projektem. Než mu ale začal přinášet radost, nevyhnul se nepříjemným problémům.
Během rekonstrukce se herec několikrát setkal s vloupáním. „Byl jsem vykraden mockrát. Počítal bych to i na stovky. To se mi neříká dobře. To bylo neskutečný, tolik věcí,“ prozradil tenkrát pro Blesk. Situace dokonce zašla tak daleko, že herec už nechával zlodějům otevřeno, a to jen proto, aby mu neničili dveře a okna. I přesto se nakonec mlýn stal pro Víznera symbolem rodinného zázemí i tradice.
Dominantou domu je původní krb, jehož komín začíná ve vzduchu a táhne se až na střechu. V jeho útrobách v obývacím pokoji zůstala zachována stará kamna. Stejně tak koupelna s dřevěnými prvky jasně dokazuje snahu majitele udržet historický charakter stavby, ve které si přeje prožít i poslední chvíle svého života.
Zdravotní problémy a důležité přání
Herec Oldřich Vízner bojuje už dlouhé roky s Parkinsonovou chorobou, která ho připravuje o nervové buňky v částech mozku. Nemoc je neléčitelná a na herci si vybírá velkou daň – přestává totiž poznávat své blízké. Situace se zhoršila v dubnu letošního roku, kdy musel být dokonce převezen do léčebny dlouhodobě nemocných.
Herec se tenkrát rozpovídal i o tom, že má vymyšlený svůj vlastní pohřeb. Zalíbila se mu představa toho, že by se z něj stal strom, konkrétně modřín. Inspirací mu byl film, ve kterém zemřel tatínek, kterému rodina vykopala na zahradě díru, zasadila do ní strom a ten zasypala jeho popelem. Stejným způsobem je navíc pohřben i jeho dědeček.
