Jaroslava Obermaierová se rozhodně nezdráhá kritiky současné vlády a své názory dává hlasitě najevo.
Jaroslava Obermaierová (79) je známá především jako herečka, která posledních 20 let vystupuje jako legendární bába Nyklová v oblíbeném seriálu Ulice. Mimo to je o ní ale často slyšet i díky jejím názorům týkajícím se politiky. Rozhodně se nezdráhá kritizovat mnohé politiky a určitě se netají tím, že současnou vládu nemá dvakrát v lásce. Co jí vadí nejvíce a proč Petru Fialovi nemůže přijít na jméno?
Jaroslava Obermaierová kritizuje současnou vládu
To, že nemá Jaroslava Obermaierová současnou vládu v oblibě, není žádným tajemstvím. Koneckonců, když se jí něco nelíbí, rozhodně to umí dát z plných plic najevo. Před začátkem letošního roku například v rozhovoru pro Super prozradila, že jediné, na co se letos těší, jsou nadcházející volby. Doufá přitom, že se vše změní k lepšímu.
Nejvíce jí vadí finanční podpora Ukrajiny a nedostatečná péče o české důchodce. „Věci se dějí tak, že se vás nikdo nezeptá, a peníze, které nám dávají, tak řeknou, že je musejí dát na zbraně. To mi vadí. Mě se to všechno dotýká,“ prozradila ve zmíněném rozhovoru herečka, která momentálně kromě natáčení věnuje svůj čas péči o svého nemocného syna. To s sebou přináší i značné výdaje, které je z důchodu nemožné pokrýt. „Myslí si někdo, že se dá žít z důchodu? Valorizace byla snad jen tři stovky,“ rozhořčila se v rozhovoru.
Kritiku schytává i ona
Jak už to tak ale bývá, v některých případech se vyplatí držet zlatého rčení – mlčení zlato. Kdo totiž příliš mluví, ten se stává terčem pozornosti a kritiky. Jaroslava Obermaierová totiž byla už v minulosti celkem kontroverzní postavou a už léta koluje informace o tom, že byla mezi lety 1979 až 1984 aktivní agentkou StB s krycím jménem Antigona. Koneckonců, tak se uvádí i na její oficiální stránce na Wikipedii.
Jiné zase překvapilo, když se se synem chystala na dovolenou do Turecka. „Nedávno tvrdila, že nemá na máslo,“ komentoval europoslanec Tomáš Zdechovský na sociálních sítích. Kritice ale musí čelit i od svých kolegů.
Například Václav Svoboda, který v Ulici hraje jejího syna Lumíra, v rozhovoru s Tomášem Magnuskem prozradil, že mu natáčení Ulice s Obermaierovou dává zabrat. „S Obermaierovou 19 let je nesmysl, to je sci-fi, to musíš zažít. Není to jednoduchý. Ona má ten dar toho negativního myšlení. Ať je u vlády kdokoliv, vždycky je to na ho*no. Ať dělá cokoliv, vždycky je to na ho*no,“ utrousil bez filtru na adresu své kolegyně. Zda následující vláda změní její postoj, ukáže až čas.