Aleš Brichta je podruhé šťastně ženatý s o 23 let mladší Polkou, která mu je velkou oporou. Považuje ji za svého anděla.

Na svatbu není nikdy pozdě a láska kvete v každém věku. To je obecně dobře známo. Jak jsme v redakci Osobnosti zjistili, své o tom ví i rocker Aleš Brichta, který se před 7 lety ve svých 58 letech ženil a za manželku pojal svou o 23 let mladší partnerku. Je jeho andělem, jak rád říká.

Je mu velkou oporou

Před 7 lety zpěvák Aleš Brichta pojal za manželku o 23 let mladší Polku Joannu. Je zamilovaný až po uši. O tom svědčí i to, jak o své ženě krásně mluví. Považuje ji za svého anděla a největší oporu. „Všude mě doprovází a usnadňuje mi žití. Bez ní bych byl ztracen,“ uvedl v rozhovoru pro Prima Ženy.

Jejich seznámení bylo skutečně hodno životu rockera. Joanna totiž byla Brichtovou velkou fanynkou a doslova ho sbalila v hospodě na šipkách, když ho pozvala na panáka rumu. Slovo dalo slovo a s Joannou Pawliszyn navázal zpěvák vážnou známost, která trvala krásné 2 roky, než se pár postavil před oltář. Jejich svatbu provázely Brichtovy největší hity, například Barák na odstřel nebo Dívka s perlami ve vlasech. Od té doby jsou velmi šťastní. Joanna o svého manžela s láskou pečuje. Je ženou v domácnosti a vystačí si spolu sami dva.

Děti nikdy nechtěla

Joanna se už několikrát nechala slyšet, že si svůj život dokáže představit bez dětí. V tomhle ohledu měli od začátku jasno. Jenže vše se změnilo, když Joanna poznala Brichtova vnuka. Byla to láska na první pohled. „Moje žena mi od začátku říkala, že děti nechce, protože jakmile někde začnou řvát, nejradši by je uškrtila… Vtipné bylo, když jednou musela na chvíli hlídat mého malého vnuka, protože si dcera musela někam odběhnout. Když začal trochu natahovat moldánky, pohladila ho prstem po nose. On se začal usmívat, chytil ji za prst a v tu chvíli byla Joanna ztracená. Zamilovala se,“ vzpomínal s úsměvem Brichta.

Foto: Nextfoto, Aleš Brichta s manželkou na křtu hudebního klipu Richman

Nicméně, jejich domácnost i přesto zůstala bezdětnou. Zpěvák má však z předchozího manželství s první ženou Vlaďkou dvě děti, dceru Michaelu, která se provdala do Anglie, a syna Aleše, jenž má přítelkyni z Kolumbie. S Vlaďkou se seznámil v roce 1981, odloučení trvá od roku 2002. Tehdy to ještě nevypadalo na rozvod, ovšem nakonec k němu stejně došlo. V té době byly jejich děti už dospělé. Brichta je nejen hrdým otcem, ale už i zaslouženým dědečkem.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, Expres