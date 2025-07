Bouřlivý vztah Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové skončil netradičně – polyamorií, výbuchy emocí i přátelstvím po rozvodu.

Co začalo jako skvělé pracovní partnerství a velký cit, skončilo neobvyklou čtyřúhelníkovou domácností a emočními výbuchy. V naší redakci Osobnosti.cz nás překvapilo zjištění, jak turbulentní a zároveň zvláštní příběh lásky i rozpadu zažili Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup. Dvojice, která společně změnila českou hudbu, ale manželství nezvládla.

Od pracovní spolupráce k lásce

Seznámili se v 80. letech. Herečka a později textařka Gabriela Osvaldová a respektovaný hudební skladatel Ondřej Soukup. Brzy mezi nimi přeskočila jiskra, a tak se zrodila jedna z nejznámějších dvojic tehdejší doby. Výsledkem byl i společný profesní růst, například veleúspěšné album Missariel pro Lucii Bílou, které obsahovalo hity jako Láska je láska či Most přes minulost. Díky tomu se Osvaldová stala dvorní textařkou zpěvačky a Soukup známým tvůrcem.

Společně tvořili i hudbu pro divadlo, mimo jiné pro muzikál Johanka z Arku pro Ta Fantastika. Jejich spolupráce fungovala na jedničku, ale soukromí se brzy začalo kazit. Přesto přivedli na svět syna Františka, který podle všeho zdědil z obou rodičů to nejlepší. Nejen, že skládá hudbu, ale je i šikovný stavitel.

Časy SuperStar i polyamorie

Jako porotci v prvních sériích soutěže Česko hledá SuperStar se Osvaldová a Soukup stali známými tvářemi i pro mladší publikum. Vedle hudební intuice ukazovali i nadsázku a chemii, kterou tehdy ještě ve vztahu měli. Natáčení bylo prý intenzivní, s mnoha spory mezi porotci i zákulisními momenty, ale právě jejich zkušenost a otevřenost dodávaly show šťávu.

Zároveň se však už jejich vztah ocital ve fázi, kdy nestačilo být „jen“ manželé. Veřejnost šokovalo, když vyšlo najevo, že Osvaldová i Soukup si do manželství přivedli nové partnery. On tehdy začal vztah s o 26 let mladší zpěvačkou Lucii Šoralovou, zatímco Osvaldová našla porozumění u mladšího partnera přezdívaného Bulhar. Čtveřice se dokonce společně účastnila společenských akcí.

Potíže se mezi nimi však stále stupňovaly. Doma začala Itálie. V rozhovoru pro IDnes přiznali, že v jejich domácnosti už letělo vzduchem spoustu vybavení, samozřejmě nádobí, ale třeba i pekáč. „Někdy ten jeho vztek působí směšně. Jednou se namíchl a první, co bylo po ruce, byl budík se třemi nožičkami. Vzal ho, třískal se jím do hlavy, něco řval a těmi nožičkami si perforoval kůži. Do krve, takže druhý den měl na hlavě asi tři sta padesát ďubek a strupů,“ popisovala tehdy (rok 2005) s humorem Osvaldová. Nakonec se někdy v roce 2016 rozvedli, i když o tom nikdo neměl ani ponětí.

Jak žije dvojice dnes

Gabriela Osvaldová se stáhla víceméně z veřejného života a věnuje se spíše psaní a rodinnému zázemí. Občas se objevuje jako porotkyně v soutěžích nebo v divadelních kruzích. Ondřej Soukup se naopak dál pohybuje ve světě hudby a umění, stále tvoří a aktivně koncertuje, především s Lucií Šoralovou, se kterou tvoří nejen pár, ale i hudební duo. Nicméně Soukup s Osvaldovou stojí za nedávnou muzikálovou verzí hry od Karla Čapka Makropulos.

