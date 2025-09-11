Na sociálních sítích se objevila fotka Leoše Mareše s básnířkou Kateřinou Pokornou alias Svojost. Souvisí s jednoduchým a emotivním vyznáním.
Fotografie, která se objevila na sociálních sítích a leckdo by ji nacpal do bulváru jako domnělou nevěru, má tentokrát úplně jiné vysvětlení, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Místo drbů o zahýbání nebo utajovaných vztazích přišla slova, která v dnešní době působí téměř neuvěřitelně, a to veřejné poděkování.
Jeden stisk tlačítka změnil život
Blondýnka z fotografie není žádná tajemná láska Leoše Mareše, ale básnířka Kateřina Pokorná přezdívaná Svojost. Diváci ji znají z účinkování v soutěži Česko Slovensko má talent, kde se spojila s jedním z našich nejznámějších moderátorů. „Ten, co mi změnil život ze dne na den, a ani se mě nezeptal,“ napsala k jejich společné fotce.
Právě Mareš byl totiž tím, kdo jí tehdy stiskem zlatého bzučáku zajistil přímý postup do finále. Jedno gesto, které v mžiku změnilo její budoucnost. Od té chvíle začala být více vidět, její poezie se dostala mezi širší publikum a přibylo pozvání na literární čtení. Život se jí tak otočil o 180 stupňů, a to jen díky němu.
Síla jednoduchého „děkuji“
Veřejné poděkování je v současnosti raritní záležitostí. Lidé mají tendenci spíše všechny a všechno kritizovat, než aby uměli oceňovat. Proto mají její slova takovou váhu. Fanoušci v komentářích taktéž ukázali své emoce. Psali, že je příspěvek dojal k slzám, jiní mluvili i o husí kůži. Samotný Mareš k tomu zatím sám nic neřekl. Ale pravděpodobně úplně stačilo, že se prostě objevil po jejím boku a nechal promluvit její vyznání.
Od DJského pultu ke hvězdě moderátorské scény
Leoš Mareš není v českém showbyznysu žádným nováčkem. Svou kariéru začínal jako DJ v rádiu Evropa 2, kde si rychle získal oblibu díky výřečnosti a talentu bavit publikum. Postupně se stal jednou z nejžádanějších tváří televizní zábavy, moderoval například SuperStar nebo Česko Slovensko má talent. Mnozí si ho samozřejmě pamatují jako rappera, který oblékal příšerné huňaté kožichy. I to k němu patří. Dnes jeho koncerty zaplní O2 arenu.
Se slávou však přišla i jistá negativa. Marešův život byl dlouhou dobu poctivou zásobárnou pro bulvární média. Jedním z nejznámějších skandálů byla jeho nevěra v době, kdy byl ženatý s Monikou Marešovou. Vztah se stal terčem kritiky veřejnosti a jeho image utrpěla. Velký rozruch vyvolala i jeho účast v reklamách a projektech, které působily přehnaně luxusně až arogantně. Kritici mu vyčítali, že si libuje v okázalosti, ale Mareš sám řekl, že jde o součást jeho „showmanství“.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, AhaOnline, Instagram Kateřiny Pokorné alias Svojnosti