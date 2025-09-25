Oblíbená herečka Veronika Khek Kubařová se stala maminkou. Radostnou novinu oznámila na sociálních sítích, jméno miminka ale neprozradila.
Veronika Khek Kubařová se dočkala jednoho z nejšťastnějších okamžiků v životě. Herečka známá z pohádek Nejkrásnější hádanka nebo Tajemství staré bambitky už nemusí čelit otravným dotazům, kdy už si pořídí miminko. S manželem Pavlem Khekem koncem srpna přivítali na svět své první dítě. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že narozením synka se pochlubili na sociálních sítích, kde jim pogratulovala řada známých osobností. Tvář i jméno miminka však herečka ponechala tajné.
Gratulovali známí herci
Přátelé i fanoušci pak zaplavili její příspěvek gratulacemi a přáním všeho dobrého. „Verunko, největší gratulace za celou naši rodinu ti přeji. To je splněný sen,“ pogratulovala třeba kolegyně Jana Bernášková. „Milá Veru, to je úžasný. Moc všichni od nás gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a šťastný život miminku, Vám i celé rodině,“ napsala Gabriela Soukalová. S gratulacemi se pak připojil i Jiří Mádl, Aleš Háma, Patricie Solaříková, Veronika Arichteva a řada dalších.
S miminkem už vyrazila do lesa
Těhotenství Veronika také nějakou dobu tajila a oznámila ho až koncem dubna, a to s lehkostí sobě vlastní: „Přiletí klokan a my se moc těšíme. A v divadlech se teď chvíli neuvidíme,“ napsala k obrázku s klokanem, jaká zásadní životní změna ji čeká. Herečku tak museli oželet třeba v oblíbeném představení Brácha, kde její roli převzala herečka Klára Suchá.
Je jasné, že se Veronika bude nyní naplno věnovat mateřským povinnostem. A podle jejích příspěvků na instagramu to vypadá, že si maminkovskou roli opravdu užívá. Právě se podělila o snímek z lesa, kam vyrazila s kočárkem na procházku. S manželem, divadelním režisérem Pavlem Khekem, se přitom brali už před deseti lety. Nejednou tak čelili zvídavým otázkám, kdy už si pořídí miminko, na což Veronika už začínala být alergická.
Zdroj: Autorský text, ČSFD, Ungelt, Expres, Instagram VeronikaKhekKubařová