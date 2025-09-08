Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec mají dnes už přátelské vztahy, nicméně občas se objeví neshody. Převážně pokud jde o výchovu jejich dvou synů.
Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková byla v letech 2011 až 2019 provdána za hokejistu Tomáše Plekance. Z jejich manželství vzešly dvě děti, synové Matyáš a Adam. Přestože jejich vztah nevydržel, oba se snaží pro východu svých dětí dělat maximum. Nicméně se občas stane, že nenajdou společnou řeč. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co konkrétně mezi nimi vyvolává neshody.
Čas obrousil hrany
Když se Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková dali dohromady, neexistoval snad nikdo, kdo by nepřál jejich lásce. Zpočátku nečekaná partnerská dvojice si získala tolik příznivců, že když jejich vztah vyústil ve svatbu, veřejnost byla nadšená. Tvořili jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu. Ovšem jen než přišel rok 2018, kdy se jejich manželství rozpadlo. Rozchod to nebyl jednoduchý, sváděli celkem tvrdou rozvodovou bitvu, ale na jedné věci se shodli. V žádném případě nechtěli, aby trpěly jejich děti.
„Teď už máme vztahy fajn, vyřešilo se to. Nejvíce jsem se bála, aby to nijak neovlivnilo děti. A to jsme, troufám si říct, vybalancovali. Jsou z nich zdraví, srandovní kluci, kteří mají rádi život, a to je pro mě to nejdůležitější,“ uvedla nedávno Vondráčková pro CNN Prima News. Přestože láska už dávno vymizela, pojí je jejich dva synové, jejichž výchovu si ale zřejmě každý představuje trochu jinak.
Na výchově dětí se občas neshodnou
Vondráčková svému bývalému manželovi vyčítá, že s jejich dětmi netráví tolik času, a má obavy z budoucnosti. Čas tak rychle letí, vždyť mladší syn nedávno oslavil už 10. narozeniny. Tomáš Plekanec má se svou současnou manželkou, bývalou profesionální tenistkou Lucií Šafářovou, také dvě děti, dceru Leontýnu a syna Olivera, a Vondráčková se obává, že otce bude dělat více potomkům, kteří s ním žijí v úplné rodině, na úkor synům, jež má z prvního manželství.
Ovšem i Plekanec má své námitky na přístup jeho bývalé ženy. Dříve syny hodně vedl ke sportu, nicméně od Vondráčkové necítil podporu. „Plavali, teď už moc neplavou a bohužel nedělají nic na nějaké úrovni. Oni by to museli podporovat oba dva rodiče a myslím, že ze strany Lucky tam ta podpora moc nebyla. Tak on to tak vzal, že je nemůže nutit k něčemu, co nechtějí. Nechává to na nich,“ zmínila se Šafářová v podcastu Mámy sobě. Teď se Plekancovi kluci věnují činnostem, které ho občas rozčílí. Řeč je především o trávení času na mobilním telefonu a sociálních sítích.
Zdroj: Autorský text, CNN Prima News, Prima Ženy, podcast Mámy sobě, Instagram Tomáše Plekance