Život Bořka Slezáčka se před mnoha lety otočil o několik stupňů. Může za to jeho milující partnerka.

Bořek Slezáček před několika lety „vstal z mrtvých“ a nově se nyní objevuje i v nekonečném seriálu Ulice na TV Nova, kde ztvárňuje neústupného a tvrdého bývalého manžela Soni Čechové v podání Lucie Vondráčkové. Charismatický herec tak na sebe opět přitahuje pozornost publika stejně, jako vždy přitahoval pozornost mnoha krásných žen. Bohémský život však už opustil a nyní si užívá především rodiny, práce a také abstinence, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

Ženy Bořka Slezáčka

Bořek Slezáček vždy patřil k těm hercům a zpěvákům, kterým neodolala téměř žádná žena. A byl si toho dobře vědom. Jeho náručí prošly například moderátorka Tereza Pergnerová, modelka Alena Šeredová či Simona Krainová, kterou dokonce pojmul v roce 2003 za manželku. Manželství ale nevydrželo příliš dlouho, po 3 letech přišel rozvod. Dodnes není známo, z jakého důvodu, ale dá se předpokládat, že v tom hrál velkou roli Slezáčkův životní styl.

Není žádným tajemstvím, že za to herec kdysi uměl pořádně vzít a noční život plný alkoholu mu nebyl nijak cizí. Slezáček se tím nijak netají a dodnes otevřeně mluví o svém „bývalém“ životě, protože o to vděčnější je za to, co má dnes. Jeho partnerka ho vytáhla z nejhoršího a především díky ní dokázal opustit své největší neduhy.

Užívá si rodinného života

Se Žanetou Suchánkovou žije Bořek Slezáček už krásných 18 let a společně vychovávají dvě děti. Potkávali se na pracovních obědech. „Nepamatuju si den, ale místo a období ano. Bylo to na Strahově, kde Žanetka pracovala a kde taky sídlilo rádio, pro které jsem pracoval,“ zavzpomínal Slezáček v rozhovoru pro iDNES. Jeho partnerka pak dodala, že se potkávali společně na obědech, které se pro herce mnohdy proměnily v panáka kořalky, jak doplnil její slova sám Slezáček.

V době jejich seznámení se Slezáček potýkal s nejhorším obdobím svého života. Možná to byl tedy osud, který je svedl dohromady. Možná právě Žaneta je tou jedinou, která mohla herce dostat ze všech jeho problémů a probudila v něm lásku k plnohodnotnému životu. Vídali se, když se potýkal s velmi tíživou situací – alkohol mu byl čím dál tím milejší a po finanční stránce to také nebyla žádná sláva.

Abstinuje už 15 let

Žaneta to ale se Slezáčkem nechtěla vzdát. Zlom přišel s narozením prvního dítěte. Od té doby se herec nenapil už dlouhých 15 let. „Jsem šťastný a vděčím za to hlavně rodině a své Žanetě, která mi dala zázemí. Bylo to hodně divoké, nesejít z cesty. Hlavně mě mrzí, že jsem zklamal některé lidi a už to nejde napravit. Bývalo to hrozné, ale já už teď chci jít jen dopředu a doufám, že má cesta je ta správná, aby kluci měli pocit, že mají dobrého tátu,“ uvedl v rozhovoru pro IDnes.

Nyní vede herec a zpěvák zcela nový život. Daří se mu jak v osobním životě, tak i pracovním. Je hvězdou muzikálu Sagvana Tofiho Děti ráje a v současné době se objevuje na televizních obrazovkách v roli Egona v seriálu Ulice.

