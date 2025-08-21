Herec Pavel Kříž má za sebou náročné doby, od emigrace přes ztráty až po nový život po boku mladší partnerky. Dnes už je na tom lépe.
Životní cesta známého herce Pavla Kříže je mnohem pestřejší než jeho role Štěpána Šafránka, která jej kdysi proslavila. Co, čím si musel projít, ukazuje, jak křehká může být cesta od filmové slávy k obyčejnému lidskému štěstí. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se více zaměřili na jeho příběh.
Od filmového idolu k emigrantovi
V 80. letech patřil k největším hereckým hvězdám, ale zatímco ho fanoušci vnímali jako básníka z kultovní série, on už tehdy přemýšlel o něčem jiném. Strašně moc ho lákalo studium medicíny, ale režim mu to nedovolil. Roku 1987 proto opustil Československo. Nejdříve zamířil do Británie, ale nakonec zakotvil v Kanadě, kde začínal od nuly. Vydal se na dráhu psychoterapie a práci v domovech pro seniory. Slávu vyměnil za smysluplnost a nový klid.
Poznal tam také ilustrátorku Bonnie Glover, která ho nebrala jako slavného herce. Společně pak čekali holčičku, ale těžce je zasáhl potrat při cestě do Česka. „Tu ztrátu dítěte vzal ale Pavel statečně, i když vím, že se strašně oba těšili. Všechny nás to mrzelo,“ řekl režisér Dušan Klein pro deník Blesk. O pár let později Bonnie onemocněla a zemřela. Kříž se proto začal postupně vracet do Česka a zaměřil se na práci, aby otupil bolest.
Nová partnerka a klidná svatba
Druhou šanci na štěstí mu přineslo až setkání roku 2017 s Jolanou Kijonkovou, ředitelkou domova pro seniory. Spojovaly je podobné zkušenosti i pohled na svět. O svém vztahu nijak veřejně nemluvili, a tak fanoušky překvapila až jejich svatba v roce 2019. Fanoušci si všimli prstenu na hercově ruce během festivalu v Karlových Varech a bylo jasno. Žijí spolu v Česku, stranou zájmu médií. Jejich společné fotky ukazují spíše přírodu a soukromý klid než červené koberce.
Které další hvězdy odešly?
V naší redakci Osobnosti.cz nás zaujalo, kolik českých hvězd už hledalo štěstí za hranicemi. Například Ivan Trojan sice nikdy definitivně neemigroval, ale v 90. letech zvažoval, že odejde studovat do zahraničí. Karel Roden naopak prorazil v Hollywoodu, kde si zahrál v několika velkých produkcích, a dlouho zvažoval, zda se v Česku vůbec usadí natrvalo.
Podobný osud měl i Jan Tříska, který po emigraci do USA hrál na Broadwayi i v amerických filmech a do Česka se vracel jen sporadicky. Marta Kubišová sice do exilu neodešla, ale byla režimem umlčena a v zahraničí ji podporovali exiloví Češi. Naopak Helena Vondráčková se během své kariéry etablovala i v Polsku, Německu a Japonsku, kde strávila delší čas.
Mnoho slavných se ale nakonec do Česka vrátilo, ať už z rodinných důvodů, nebo proto, že chtělo pracovat ve své rodné zemi. Kříž je jedním z nich. I když mu Kanada poskytla nový život a zkušenosti, skutečný klid a zázemí našel až doma.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Wikipedie, Instagram Pavla Kříže