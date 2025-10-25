Navzdory věku a skromnému důchodu zůstává Uršula Kluková aktivní. Je otevřená, plná energie a drží si nad vším nadhled.
Herečka Uršula Kluková je výraznou komediální herečkou. Diváci si ji zamilovali pro její přirozenost a smysl pro humor. I v 84 letech se nehodlá stáhnout do ústraní, částečně i proto, že její finance zdaleka neodpovídají desítkám let práce na divadle i před kamerou. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že před čtyřmi dokonce přiznala, že jako důchod pobírá zhruba 14 tisíc korun měsíčně, což nestačí ani na nájem v Praze. „Jsem v důchodu přes dvacet let. Do zaměstnání jsem nastoupila v roce 1960 a od té doby jsem to nepřerušila kromě mateřské, a to jsem ještě šla dřív do práce,“ uvedla s typickou upřímností.
Zdravotní přístup místo materiálního přepychu
Přestože si herečka nikdy nežila nějak nad poměry, investovala do věcí, které mají opravdový význam, myšleno do svého zdraví a do vztahů. „Všechny peníze teď budu dávat jenom do sebe, to znamená, že já jsem tady nejdůležitější. A takhle by to měl dělat každý. Myslet v tomhle věku už jen na sebe,“ říká bez obalu pro České důchody. Právě tato schopnost – umět se soustředit na ty podstatné věci – je podle odborníků jedním z klíčů k psychické pohodě ve stáří. Senioři, kteří si umí dopřát malé radosti, udržují kontakt s lidmi a zůstávají aktivní, spíše nepropadnou depresím a nepostihne je demence.
Kluková přitom nikdy nespoléhala na svou slávu. Když mluví o životních jistotách, zmiňuje svůj dům v Broumově, kam by se musela přestěhovat, kdyby už nemohla pracovat. „Všechny peníze, které jsem vydělala, jsem vrážela do domu,“ vysvětlovala, že i ten dům stojí nějaké peníze. Jde ostatně o historickou stavbu z 15. století, která vyžadovala rekonstrukci. Pro Klukovou je to ale srdeční záležitost.
Od zdravotní sestřičky k televizní legendě
Ne každý ví, že Kluková původně vystudovala zdravotní školu a několik let pracovala jako dětská sestřička. K herectví ji přivedl až první manžel, režisér Pavel Fiala, s nímž má syna Jakuba. I po rozvodu udržují přátelské vztahy, za což je herečka ráda, protože dle ní nemusí rozchod hned znamenat válku. Později se vdala znovu, tentokrát za zvukaře, ale ani tento vztah nevydržel, přesto i tak zůstali oba k sobě slušní.
Do světa slávy se Kluková zapsala díky komediálním rolím v divadle i televizi. Publikum si ji pamatuje hlavně z pořadu Na stojáka, filmů jako Pupendo, Slunce, seno a pár facek nebo z televizních seriálů Hospoda a Ordinace v růžové zahradě. Má výborný, upřímný a lidový humor.
Je stále plná energie
Navzdory věku odmítá herečka odpočívat. Pracuje, hraje a občas se objeví i v televizních projektech. Kluková je raději mezi lidmi a tvoří, než aby seděla doma a čekala, až přijdou důchodové výměry. Na rozdíl od mnohých vrstevníků se také neuzavírá do sebe. Učí se přijímat věci tak, jak jsou, a její filozofie „méně věcí, více klidu“ ladí s moderním trendem minimalismu.
Nikdy nepotřebovala hvězdné manýry ani luxus. Přes veškeré úspěchy zůstává obyčejnou ženou, která si prošla radostmi i zklamáními, ale nikdy nepřestala být sama sebou.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, PrimaŽeny, ČeskéDůchody, Facebook Deník Aha!