Lucie Bílá našla svůj vysněný domov v obci, kde se narodila. Má zde totiž luxusní dům a pozemek s mnoha zákoutími. A dnes už vlastní i hospodu.

Lucie Bílá, zpěvačka, herečka a významná osobnost českého show byznysu, žije trvale ve svých rodných Otvovicích, kde si nechala vystavět luxusní vilu. A jak plynul čas, přikupovala v obci další nemovitosti, až jich teď vlastní hned sedm. Ne že by snad chtěla koupit celou obec, ale ve většině případů se nabídly takové okolnosti, že nemohla činit jinak. Na Osobnosti.cz jsme se podívali jak na její krásný dům, tak na další nemovitosti, které jí říkají paní.

Otvovické panství Lucie Bílé

Do svého nadstandardního a pohodlného bydlení už Lucie investovala kolem 40 milionů korun, jak uvádí web PrimaLiving. Je jasné, že v takovém domě člověk najde vše, na co si jen dokáže vzpomenout. A naše zlatá slavice dotáhla vše až k naprosté dokonalosti. Vezměme si třeba pozemek. Každý jeho kout může něco nabídnout. Je tam terasa, venkovní posezení, houpačka. Ve zbývající části zahrady došlo i na další stavbu, které Lucie Bílá říká „vejminek“, jak se svěřila v reportáži pro ShowTime. Plánuje, že se do něj jednou odstěhuje a vilu přenechá synovi Filipovi.

V malé vesničce u Kralup nad Vltavou zná její nemovitost každý. Lucie v obci vyrostla, a tak není divu, že svůj dům snů nechala postavit právě zde. Nadstandardní vila zvenku neprozrazuje vůbec nic. Velká stavba s tmavou fasádou. Ovšem ve vile jsou – kromě standardních místností, tedy kuchyně, obývacích a společenských prostor a ložnic – i dvě jídelny a tajný dámský pokoj. Tam Lucie ukládá nabyté ceny. A že jich není málo. V domě nechybí ani sauna a jacuzzi.

Důležitou součástí Luciina zázemí je pracovna či dílna, aby se mohla věnovat svému koníčku. I umělkyně se občas potřebuje věnovat něčemu jinému než jen práci. Lucie velmi ráda vyrábí růžence a andílky, které prodává na koncertech a výdělek posílá na charitativní účely. Anebo je rozdává. Syn Filip už vyletěl z hnízda (v tomto případě skoro doslova, protože jejímu domu se přezdívá Orlí hnízdo) podívat se po světě. Lucie Bílá ovšem není ve svém domově sama, jak uvádí web Extra. Sdílí ho s přítelem Radkem Filipim.

Investice do nemovitostí

Lucie Bílá si nepořídila nemovitost jen pro své vlastní bydlení. Chytře do nemovitostí investuje, anebo je zachraňuje. V Otvovicích zakoupila a nechala zrekonstruovat kulturní dům, patří jí i tamní hospoda a dva byty v místním bytovém domě. „Aby to nevypadalo, že jsem nenažraná, ty věci ke mně přišly nějakou přirozenou cestou. Kupříkladu kulturák jsem pořídila jen proto, že ho chtěli zrušit a udělat tam nějaké sklady a kanceláře. Nikdy jsem nechtěla mít hospodu, ale stalo se mi to, protože v tom kulturáku je hospoda,“ vysvětlovala v Show Jana Krause.

A je skoro nutností, aby umělkyně vlastnila nemovitosti i v Praze: jednak je to kancelář, jednak zainvestovala (a v tomto případě už nejspíš o altruistických motivech řeč nebude) do dalších tří bytů, z nichž jeden pořídila synovi. Kromě těchto nemovitostí si Lucie Bílá koupila i chalupu v obci Líšný, kam jezdí za odpočinkem a nabráním nových sil, a překrásný dům ve Veltrusech.

Zdroje: Autorský text, PrimaLiving, Extra, Showtime, ShowJanaKrause