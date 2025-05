Úspěšná zpěvačka Anna K. si v životě prošla mnoha těžkými zkouškami. V novém dokumentu odhalila svůj nenaplněný sen o dítěti i boj s rakovinou.

Anna K. v novém dokumentu odhaluje mnohé ze svého soukromého i profesního života, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali. Během dvou let natáčení vznikl autentický portrét ženy, která si i přes obdivuhodnou hudební kariéru prošla mnoha těžkými životními zkouškami. Rozpovídala se o vážné nemoci i o svém nenaplněném snu stát se matkou.

Otevřít se před kamerou pro ni nebylo jednoduché

Diváci právě měli možnost zhlédnout na České televizi dokument o populární zpěvačce Anně K., který se natáčel dva roky. Zachycuje řadu momentů ze zpěvaččina života a kromě úspěchů odhaluje i těžké zkoušky, jimiž si musela v životě projít. A že jich nebylo málo. „Bylo to pro mě velké rozhodnutí, otevřít se před kamerou a ukázat nejen profesní cestu, ale i soukromí. Vždycky jsem si zakládala na tom, že si svou intimitu chráním. Proto bylo náročné nechat svět nahlédnout do těch nejosobnějších částí mého života,“ uvedla pro ČT.

V dokumentu tak například odhalí bolest, v niž vyústila její touha po mateřství. Ačkoliv se s bývalým partnerem Tomášem Varteckým pokoušeli počít přirozenou cestou a později i prostřednictvím asistované reprodukce, nezadařilo se. Poslední naději tak vkládali do adopce. „Strašně jsme se těšili, že někomu dáme domov. Nechtěla jsem protekci. Absolvovali jsme s Tomem všechno, abychom mohli dítě adoptovat,“ svěřuje se v dokumentu.

Vytoužené dítě jí vzala nemoc

Pět let čekali na vytoužené dítě. To bohužel přišlo v době, kdy Anna K. poprvé podstupovala chemoterapii kvůli rakovině prsu. O pětiměsíční holčičku, která už už měla putovat k nim domů, tak kvůli její nemoci přišli. „Paní mi řekla, že až se uzdravím, že to můžu celý absolvovat znovu, všechny ty psychologický testy a celý to šílený kolečko… Ale to už se pak nikdy nestalo,“ ukončila smutně povídání o konci jejího velkého snu.

Dodnes považuje to, že už se znovu o adoptování dítěte nepokusila, za svou největší prohru. Dokument však také odhaluje bojovnici s nezdolnou vůli překonávat jakékoliv překážky. Teď naposled to byl třeba těžký rozchod s životním partnerem, se kterým si stáli po boku dlouhých 27 let. Zdá se, že i po této životní zkoušce opět vstala jako fénix z popela.

Zdroj: Autorský text, Česká Televize, Instagram Anny K.