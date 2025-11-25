Michal David má nejspíše nástupce. Jeho vnuk Sebastian už hraje na kytaru v jeho kapele a prarodiče ho vychovávají téměř jako vlastního.
Sebastian je synem Kláry Davidové, jediného dítěte Michala Davida s jeho manželkou Marcelou. Když Klára odešla studovat do USA, Michal s manželkou přijali vnuka do péče. Byly mu tehdy čtyři roky a starali se o něho prakticky celých deset let, kdy Klára vystřídala studia v New Yorku, na Oxfordu i v Paříži. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jaké vztahy mezi nimi panují dnes.
Výchova a rodinné zázemí
Podle Michala Davida v jejich případě nešlo o obyčejnou roli prarodičů. Výchovu hodně ovlivnila Marcela, která převzala tu praktickou část péče o chlapce. Michal pak hrál spíše roli přátelského dědečka. Sebastiana podporoval, chválil a při důležitých okamžicích mu dával dárky pro radost.
Když Sebastian oslavil 15. narozeniny, dostal od dědečka elektrickou kytaru, jak psal web Prima Ženy. Tak trochu jako rodinný odkaz, ale také aby měl skutečnou šanci ukázat, že hudbu bere vážně a je pro něj více než koníček, protože k ní odmala tíhl. A jak se ukázalo, dárek byl vybraný víc než správně. Sebastian skutečně na kytaru hraje o sto šest a jeho vášeň přerůstá do reálné tvorby.
Společné vystoupení v O2 areně
Na Michalově narozeninovém koncertu, který se konal v červnu, se Sebastian odvážil a vystoupil na jevišti velké O2 areny. Celých 20 tisíc lidí sledovalo, jak na něj jeho dědeček s pýchou v očích kouká. A Sebastian nezklamal. Předvedl, že má talent i odvahu. A že dědeček Michal může s klidem předávat svůj odkaz dál.
David pro Super přiznal, že je na vnuka opravdu hrdý. „Jsem rád, že ho baví muzika, že jde v mých šlépějích… Pyšný jsem na něj skutečně,“ řekl. Sebastianovo zaujetí ale nekončí u hudby. Kromě hraní na kytaru ho baví i technologie, kryptoměny a současné téma digitálních trhů.
Legenda české pop music
Michal David (narozený 14. července 1960 v Praze), vlastním jménem Vladimír Štancl, je naším hitmakerem, skladatelem a producentem. Původně pochází z cirkusové rodiny, ale k hudbě se měl už od mládí. Studoval na pražské konzervatoři, kde založil i svou první jazzovou skupinu. Jeho kariéra nabrala výrazný spád poté, co ho objevil producent František Janeček. David se stal oblíbencem díky písním jako Nonstop, Nenapovídej nebo Pár přátel. Po revoluci 1989 se chvíli soustředil spíše na skládání, včetně muzikálu Kleopatra, který patří mezi jeho velké projekty.
Michal je ženatý s bývalou tenisovou hráčkou Marcelou Skuherskou. Měli spolu dvě děti, dceru Kláru a bohužel už zesnulou dceru Michaelu, která zemřela na leukémii. Sebastian je Klářin jediný syn, kterého Michal a Marcela vychovávají jako vlastního. David byl také kdysi obviňován, že v minulosti skládal písně, které byly populární jen pro režim, ale on sám tvrdí, že jeho hlavní motivací byl hudební úspěch, ne politika. V posledních letech překvapuje svou zdravější životní změnou. Shodil kolem 15 kilo díky zdravější stravě a změně životního stylu.
