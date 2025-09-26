Marian Vojtko nevystoupil na dlouho očekávané premiéře muzikálu Ples upírů. Producent František Janeček uvedl důvod.
Premiéra muzikálu Ples upírů dostala svou první velkou ránu. Ačkoli je potřeba počítat s tím, že ne vždy mohou jít věci podle plánu, v tomto případě odchod hlavní hvězdy nikdo nečekal. Fanoušci se těšili na zpěváka Mariana Vojtka, nicméně ten na představení chyběl. Jen pár hodin před premiérou vydal na svých sociálních sítích šokující prohlášení. V redakci Osobnosti.cz jsme se na jeho důvody zaměřili.
V obnoveném Plesu upírů nevystoupí
Návštěvníci GoJa Music Hall očekávali na čtvrteční premiéře muzikálu Ples upírů po boku Natálie Grossové jejího kolegu Mariana Vojtka, byli však překvapení, když mladá zpěvačka sehrála ústřední dvojici se zpěvákem Dušanem Vitázkem. Jen krátkou chvíli před uvedením premiéry Vojtko oznámil, že na dlouho očekávaném představení nevystoupí. „Dostávám spoustu dotazů, kdy hraju v Plese upírů. Odpověď zní, že v tomto představení už neúčinkuji,“ uvedl zpěvák na svém Instagramu.
Z jeho prohlášení je tedy zřejmé, že se nejedená pouze o premiéru, ale o celý muzikál. Do té chvíle se zpěvákovi fanoušci ještě mohli domnívat, že Vojtka mohla nečekaně porazit nemoc, která mu nedovolila na premiéře vystoupit, ale po tomto oznámení je jasné, že už ho v Plesu upírů neuvidí vůbec.
Co ho přimělo k takovému rozhodnutí?
Otázkou tedy zůstává, co Mariana Vojtka přimělo k takovému radikálnímu rozhodnutí, ještě ke všemu těsně před premiérou. Vysvětlení podal hlavní producent František Janeček, jenž byl do roku 2010 spolumajitelem GoJa Music Hall, která nese název podle počátečních písmen příjmení vlastníků Karla Gotta a Františka Janečka. Karel Gott po neshodách v roce 2010 společný projekt opustil.
„Nestalo se nic, je to banalita a tzv. nadupané ego. Podívejte se, má podepsanou smlouvu a nikdo z mých herců a zpěváků tam nemá, že automaticky vystupuje na premiéře. To znamená, že premiéru jsem stanovil den předem, řadím si v hlavě výkony a samozřejmě den předem ohlásím finální obsazení. No a protože se na něho nedostalo, tak má uražené ego,“ vysvětlil František Janeček v rozhovoru pro eXtra. Co se bude dít dál mezi Vojtkem a Janečkem, to se teprve uvidí.
