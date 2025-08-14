Mladá herečka Anna Dvořáková si prošla mnohým, od úzkostí až po hospitalizaci. Dnes ale září jako hvězda s vlastním příběhem.
Anna Dvořáková (23) se narodila do herecké rodiny. Je dcerou Jiřího Dvořáka a Báry Munzarové a vnučkou Jany Hlaváčové a Luďka Munzara. Ačkoliv měla herecké kořeny, zdůrazňuje, že si angažmá v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 musela zasloužit sama. Bylo pro ni zásadní najít vlastní hlas a dnes se snaží fungovat zkrátka jako Anna, bez protekce. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, čím vším už si v životě prošla.
Šikana, úzkosti a opora v rodině
Herečka otevřeně promluvila o psychických problémech, které ji provázely během dospívání. Zažila šikanu na základní škole a pocity, že nemá právo být smutná kvůli tomu, že má slavné příjmení. To celé vyústilo až v panické ataky, neschopnost jíst nebo spát, a dokonce hospitalizaci na psychiatrii. Sama v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ přiznala: „Říkala jsem si, že nemám právo být smutná… Z toho všeho tlaku se potom stalo tohle.“ Pomohla jí rodina. Hlavně maminka jí byla oporou. „Není nic špatného svěřit se rodičům… Máma mi tehdy moc pomohla, až do konce života jí za to budu vděčná,“ řekla pro Aha!.
Co se týče partnerského života, Anna zůstává i nadále velmi rezervovaná. Údajně moc osobní život nemá, protože většinu času tráví hlavně na place nebo v divadle. Podle rozhovorů žije pravděpodobně s rodinou a snaží se své soukromí držet dál od médií. Rodina a domácí pohoda jsou pro ni posvátné.
Na sítích s jasným poselstvím a módními experimenty
Je také hodně aktivní na sociálních sítích, kde má poměrně velké publikum, zejména na TikToku a Instagramu. Sociální sítě využívá především k tvorbě videí pro zábavu a vlastnímu sebevyjádření. I když na TikToku se prezentuje v angličtině a svými videi si získala opravdu širokou fanouškovskou základnu, na Instagramu se stále snaží hovořit česky a zůstat věrná českému publiku. Kromě toho má cit pro styl. Obléká se rafinovaně, inspiruje se 70.–80. lety s hippie prvky a překvapuje vtipnými kombinacemi, často objevenými na internetu nebo i v šatníku po své babičce.
Díky svým dosahům inspiruje spousty mladých dívek i vyspělých žen. Také se nebojí mluvit o těžkých chvílích a podporuje každého, kdo si přizná, že potřebuje terapii a odbornou pomoc. Tam, kde je, se dostala i bez nutnosti protekce. Vše si vybudovala pouze sama vlastní pílí.
Třetí generace z herecké rodiny
Jiří Dvořák, její otec, patří mezi nejuznávanější české herce své generace. Proslavil se v divadle i na televizní obrazovce, přičemž diváci si ho často spojují s charismatickými rolemi. Jelikož je precizní a soustředí se na detaily, je vyhledávaným hercem náročných postav. Dceru v jejích snahách podporuje a její tvorba na sítích se mu líbí. „Tuhle cestu si našla sama a já jsem docela rád za to, že tam nesdílí, co snědla k snídani nebo kdy se vrátí z toalety. Vytváří si tam vlastní příběhy. Jsem rád, že si tento koníček našla a třeba ji bude časem i živit, to záleží na ní,“ řekl před třemi lety pro Extra.
Matka, herečka Bára Munzarová, je též výraznou osobností českého herectví, známou ze seriálů jako Ordinace v růžové zahradě či Pojišťovna štěstí. Její kariéra byla ovlivněna i hereckým odkazem rodičů Jany Hlaváčové a Luďka Munzara. „Na dědu vzpomínám s láskou a vzhlížím k němu doteď, jak lidsky, tak vším – absolutní vzor. Nejvíc vzpomínek z dětství mám s ním. Vážím si času, který jsem s ním strávila, co mi předal,“ vzpomínala Anna v pořadu Show Jana Krause.
