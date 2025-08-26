Martin Dejdar má dvě děti, syna Matěje a dceru Sáru. Z dcery chtěl mít herečku, ze syna profesionálního hokejistu. Z těchto přání ale musel upustit.
Herec Martin Dejdar proslul nejen svým hereckým uměním a humorem, ale také černou kudrnatou kšticí, kterou by mu mohl kde kdo závidět, a to i přesto, že v březnu letošního roku oslavil šedesátku. Černé kudrny sice už protkaly šediny, ale na hercově charisma rozhodně nijak neubraly. Bohaté kudrny po svém tatínkovi zdědila i jeho dcera Sára. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jakým směrem se v životě vydala.
Zjistila, že herectví není nic pro ni
Většina herců a hereček své potomky od herecké dráhy spíše zrazuje, nicméně u Martina Dejdara je tomu přesně naopak. Velmi si přál, aby jeho dcera Sára šla v jeho šlépějích. Její extrovertní povaha a určitá dávka exhibicionismu jsou dokonalou kombinací pro to stát se herečkou. Dokonce si společně zahráli ve filmu Dukátová skála, kde Sára ztvárnila malou Aničku a její otec roli kastelána. Jenže místo toho, aby se Sára díky této zkušenosti do herectví zamilovala, bylo tomu přesně naopak. Jednou a dost.
Našla se však v jiném druhu umění. „Jedno natáčení ji natolik vyškolilo, že s hraním sekla. Raději studuje a věnuje se tancování, to jí jde skvěle,“ uvedl s úsměvem herec na adresu své dcery v rozhovoru pro Blesk. Přestože si přál, aby z ní byla v budoucnu herečka, jejího rozhodnutí nijak nelituje. Ve své budoucnosti však 20letá Sára ještě zcela jasno nemá. Přede dvěma lety úspěšně odmaturovala na soukromé střední škole Park Lane International School a uvidí se, zdali se její vášní stane tanec či něco zcela jiného.
Děti podědily i bavičské schopnosti
Jak Sára, tak i syn Matěj se však rozhodně neztratí. Oba podědili po svém otci bavičské schopnosti. Zrovna ty Matěj projevil na loňském filmovém festivalu v Karlových Varech se sklenkou v jedné ruce a mikrofonem v druhé. Ostatně i on se už objevil ve filmu, konkrétně Když prší slzy či Stáří není pro sraby.
A kdoví, třeba se herectví pro něj jednou stane stejnou vášní, jakou byl hokej. V této oblasti se však s dráhou profesionálního sportovce musel rozloučit po těžkém zranění, které přineslo dva zlomené obratle. Sám sebe v Talkshow Tomáše Magnuska nedávno popsal takto: „Jsem hokejista v důchodu, příležitostný herec a milovaný syn.“ A nutno dodat, že vzhledem je téměř dokonalou kopií svého otce.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Prima Ženy, Instagram Martina Dejdara, TalkshowTomášeMagnuska