Léto je v plném proudu a Iva Kubelková se rozhodla svým fanouškům připomenout, že věk je opravdu jen číslo. V plavkách vystavila nejen svou formu, ale i životní filozofii, kterou se řídí už řadu let, nepodléhat trendům a zůstat sama sebou.

Iva Kubelková našla ideální rovnováhu mezi odpočinkem a péčí o tělo. Slunečný den na zahradě jí posloužil jako příležitost potěšit své sledující na Instagramu fotkou v plavkách. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, ta ukázala nejen její bezchybnou postavu, ale i zdravé sebevědomí. Žádné filtry, žádné umělé úpravy.

Cesta k formě není zadarmo

Dříve prohlašovala, že za její postavou je genetika, ale i ta má svá omezení. A tak už nyní přiznává, že s věkem přibývá námahy. Tělo už nereaguje tak pružně jako dřív, a tak je třeba dřít. Iva ale dává jasně najevo, že pohyb a zdravý životní styl nejsou nutné zlo, ale způsob, jak si udržet fyzickou i mentální kondici. „Cvičím kruhový trénink, snažím se nejméně 2x týdně, podle toho jak stíhám. Pro mě nejlepší způsob formování postavy,“ uvedla před časem pro Blesk.

Není to jen o cvičení, ale i o přístupu k sobě. O pokoře, vytrvalosti a schopnosti přijmout sama sebe v každém věku. A také o úpravě jídelníčku. Již roky je Kubelková vegetariánka, kromě toho ale říká, že nesnídá, protože po ránu nemá na jídlo chuť. Naobědvá se a pak si dá ještě večeři kolem 17. hodiny, případně pak další jídlo kolem osmé večer.

Focení společně s dcerou a StarDance Tour

Iva Kubelková má tak pevné tělo i přesto, že je dvojnásobnou maminkou. Její dcery Natálie a Karolína jsou po mámě krásné mladé dámy a obě si už vyzkoušely modeling, kterému se Iva věnuje již dlouhých 30 let. Nedávno dokonce společně s Natálií, které je 20 let a poměrně čerstvě je po rozchodu s Adamem Mišíkem, nafotila reklamní fotky v plavkách. A nebylo to ani poprvé.

Každopádně si teď Iva Kubelková užívá klidnější část roku. Léto tráví v pohodlí domova, na cestách i mezi nejbližšími. Její fanoušci ji však už brzy znovu uvidí v pohybu, na podzim ji čeká StarDance Tour po šesti českých městech a oprašování choreografií z doby, kdy tančila v soutěži s Martinem Prágrem. Před nedávnem měla přitom problémy s kolenem, byla s ním dokonce na operaci, věří ale, že se jí podaří dát do pořádku, aby mohla jít do show naplno.

