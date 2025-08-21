VyVolení a Big Brother nabídli divákům show a zrodili nové celebrity. Jak dopadli vítězové a co vše se za kulisami odehrávalo?
V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že příběhy prvních vítězů těchto dvou reality show stále poutají pozornost. Možná je to tím, že jsou už napořád pevně propojené s proměnou televizní zábavy v Česku. Nešlo totiž jen o soutěže, ale i o experiment, který s diváky i soutěžícími otřásal.
Když se na scéně střetly dvě show
Rok 2005 přinesl unikátní situaci. Dvě televize spustily téměř totožné projekty. Prima vsadila na VyVolené, zatímco Nova rozjela Big Brothera. Oba pořady běžely ve stejném čase a sváděly přímý boj o diváka. Sami si pamatujeme, jak se někteří lidé dohadovali, která show je vlastně lepší. VyVolení nakonec vyhráli pomyslnou bitvu, Big Brother byl po čase odsunut a následně ukončen. K návratu došlo až v roce 2023, ale to už VyVolení měli dávno své místo.
VyVolení prosluli dost konflikty i kontroverzemi. Nejvýraznější postavou byla Regina Holásková, která vyvolávala hádky a manipulovala ostatní soutěžící. Emil Zajac a Petr Zvěřina přispívali k dramatům, a tak měla televize zajištěnou sledovanost. Big Brother byl sice o trošku poklidnější, ale i tam se objevily spory o peníze či taktiku. Diváci postupně zjišťovali, že soužití několika lidí pod jednou střechou je plné emocí, od přátelství až po nenávist.
Co je s Vladkem a Shrekem?
Největší hvězdou se stal Vladko Dobrovodský, který se díky své výřečnosti a emocím stal miláčkem publika. Diváci nikdy nezapomenou na jeho odvážný krok, když si v přímém přenosu sám ostříhal své dlouhé vlasy. Vítězství mu přineslo 11 milionů korun a Vladko s nimi naložil překvapivě rozumně. Za první výhru si totiž koupil dva byty. Podruhé výhru investoval do cenných papírů a postupně se stáhl z veřejného života. Dnes žije ve Španělsku a slávu vyměnil za klid.
Jeho protějškem z konkurenční show byl David Šín, známý jako Shrek. Vítěz Big Brothera získal 8 milionů a jeho první kroky vedly do sportovního obchodu. „Byl to můj sen už od minulého roku, kdy jsem sháněl prkno po second handech. Takhle jsem si mohl pořídit všechno nové,“ řekl tehdy pro iDnes. Brzy ale přišlo vystřízlivění. Část výhry investoval špatně, další rozpůjčoval. Přesto se našel. Dnes v Brně působí jako fitness trenér a věnuje se tomu, co ho baví.
Jak se natáčelo za zdí
Diváky tehdy velice bavilo nejen to, co se odehrávalo ve vile, ale i samotný formát. Vily byly vybaveny desítkami kamer a mikrofonů, soutěžící byli pod dohledem prakticky 24 hodin denně. Produkce musela řešit i nečekané situace, třeba zdravotní problémy soutěžících, zásahy psychologů nebo otázku, co ukázat divákům a co už by bylo za hranou. Natáčení probíhalo ve speciálně vybudovaných komplexech, kde soutěžící neměli kontakt s okolním světem.
