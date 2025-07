Když se Ondřej Brzobohatý objevuje jako Tiffany Richbitch, vyvolává to silné reakce, často i negativní. Jeho nejbližší ho ale berou takového, jaký je.

Když v roce 2023 vyšlo z církevní obžaloby, kterou podala Taťána Kuchařová na Ondřeje Brzobohatého, najevo, že se hudebník rád převléká za ženy, byl to pro mnohé šok. Sám Brzobohatý se však za svou zálibu v tzv. Drag Queen nestydí. Stejně tak ho už tehdy podpořila jeho rodina včetně maminky Hany Gregorové. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak svého syna vnímá, proč je na něj hrdá a co by si o všem myslel jeho otec.

Drag není diagnóza, ale talent

Hana Gregorová stála od samého začátku na straně svého syna. „Jsem na tebe pyšná, jak jsi správný chlap, a že jsme z tebe, s tvým úžasným otcem, vychovali slušného člověka a skutečného gentlemana,“ uvedla v roce 2023 podle webu Blesk a také řekla, že je pro ni důležité, že je šťastný a spokojený.

Nyní se k neobvyklé zálibě Ondřeje znova vyjádřila. „To není travesti show. Je to umění. A mého syna to baví,“ vysvětlila v rozhovoru pro Nový Čas. Místo odsudků si Gregorová přeje, aby lidé viděli, kolik práce a umu za podobným vystoupením stojí. „Já jsem se ho ptala: Kdo tě líčí? A on, že sám,“ vysvětlila s obdivem. Když Ondřej tančí na vysokých platformách, maminka si vybaví své vlastní mládí.

S pochopením ale dodává, že dnešní společnost se změnila, ovšem leckdo není připravený přijmout novou podobu sebevyjádření. Přesto věří, že kdyby Ondřejův otec Radoslav Brzobohatý žil, měl by pro svého syna pochopení, nazvala ho totiž nadčasovým mužem.

Staré křivdy se vrací s komentáři

Zatímco Hana Gregorová veřejně vyjádřila podporu, v médiích znovu rezonuje i minulost. Kritici totiž narážejí na Ondřejovu orientaci a dávají ji do souvislosti s jeho předchozím manželstvím s Taťánou Kuchařovou. I k tomu se herečka vyjádřila. S nadsázkou poznamenala, že kdyby byl její syn skutečně gay, „tak by se tak idiotsky neženil“.

Ondřej Brzobohatý, pod uměleckým jménem Tiffany Richbitch, dělá dnes něco, co v českém prostředí stále vyvolává kontroverzi. Nejde však o prvoplánovou provokaci, ale o vyjádření svobody a osobní kreativity. Jeho vystoupení rezonují nejen estetikou, ale i poselstvím o odvaze být sám sebou i tváří v tvář předsudkům.

„Drag, ač se může tvářit či jevit sebevíc jako karikatura a parodie, je ve svém poslání manifest ženství. Jedná se o adoraci žen a demonstraci jejich síly a důležitosti. Drag je láskyplný, je zábavný a klaunský, je drzý i přehnaný, je upřímný, a i když plný šminek a make-upu, je bez masek a přetvářky,“ napsal nedávno Brzobohatý na svůj instagram při příležitosti derniéry muzikálu Hedwig, který se právě fenoménu Dragu dotkl, a kde se Brzobohatý ukázal jako Tiffany.

