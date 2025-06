Pavel Novotný, dříve „protekční spratek“, pak starosta městské části Řeporyje. O jeho práci i kontroverzních výrocích se toho ví spoustu, ale co jeho soukromí?

Jméno Pavel Novotný pravidelně plní titulky nejrůznějších médií, bohužel ne zrovna v dobrém slova smyslu. Je kontroverzní osobností českého veřejného života, dříve se živil jako bulvární novinář a v roce 2018 se stal starostou pražské městské části Řeporyje. Stále se vyskytuje v mnoha kauzách, které často vyústí až v soudní líčení. Teď ho dokonce čeká i vězení. Na Osobnosti.cz jsme se ale zaměřili spíše na to, s kým prostořeký Pavel Novotný žije.

Mezi českými osobnostmi budil hrůzu

Pavel Novotný je synem komika Petra Novotného, a proto se mu často přezdívalo „protekční spratek“. Nic si z toho ale nedělal a přezdívku vzal za svou, sám se tak začal i prezentovat. Dříve pracoval jako bulvární novinář a mezi českými osobnostmi byl znám také jako člověk, který si nebere žádné servítky, je ostrý a nebojí se do světa vypustit i tu nejkontroverznější informaci. Navíc se ani nijak netají svými názory na různé situace či lidi.

Často tak jako novinář budil mezi celebritami hrůzu, všichni měli obavy, co zase Novotný vytáhne za drb. Nebylo mu nic svaté, připomeňme například i hon na zoufalou Ivetu Bartošovou, na niž se lepil jeden skandál za druhým. Novotný se tehdy nechal slyšet, že zpěvačku novináři doženou až k smrti. „Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji,“ uvedl pro iDNES. Novotný si moc dobře uvědomoval, že to, co dělá, už je dávno za hranicemi, ale také věděl, že informace o zpěvačce jsou natolik žádané, že profesně jde u něj veškerá etika stranou.

S kým žije Pavel Novotný

Člověk by možná řekl, že takový člověk, jako je Pavel Novotný, je odsouzen k doživotní samotě. Skoro to až tak působí, protože o svém soukromí příliš nemluví a jeho manželce se tak může přezdívat „paní Columbová“, nicméně Novotný vede plnohodnotný rodinný život s krásnou Veronikou. Je to snad jediná osoba, o níž Novotný mluví jen v samých superlativech.

Manželku prakticky neukazuji neb je tzv. krasavice. pic.twitter.com/YMTmb4E4RJ — Pavel Novotný 🇨🇿 (@PavelNovotnak) October 19, 2024

Neexistuje snad nikdo na světě, kdo by dokázal Novotného umlčet a postavit ho do patřičných mezí, až na Veroniku. Ta to s ním umí a zřejmě i proto si ji v roce 2013 vzal za manželku. A co říká na jeho mediální výstupy, kauzy a tahanice s některými celebritami? Například na nedávný soud s Kateřinou Kristelovou, který nakonec moderátorka vyhrála a vysoudila po Novotném odškodné ve výši 250 tisíc?

Veronika stojí svému manželovi věrně po boku a podporuje ho. Společně vychovávají dvě děti, dcery Lauru a Sáru. Pavel Novotný zná svět českého showbyznysu dokonale, není se tedy čemu divit, když svou rodinu od něj drží co nejdále. Jen občas na svých sociálních sítích sdílí nějakou fotku s dětmi nebo vtipnou historku.

Zdroj: Autorský text, iDNES, Super, iDNES, Wikipedie, Instagram Pavla Novotného