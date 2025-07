David Gránský je věrný své manželce už 15 let. Seznámili se, když mu bylo 17. Od té doby jim to funguje i přes slávu a tlak showbyznysu.

Herec a zpěvák David Gránský vyhrál v životě jackpot. Je mu teprve 33 let a jeho kariéra stále stoupá. Hraje, zpívá, moderuje, dokonce i dabuje a nabídky na nové projekty se jen hrnou. Jak jsme zjistili v naší redakci Osobnosti.cz, je stejně úspěšný i ve svém osobním životě. S manželkou je už dlouhých 15 let a před 3 lety se jim narodil syn Mateo. Společně zvládli i těžké chvíle, když přišli o miminko.

Český Justin Bieber?

Davidu Gránskému nelze upřít, že v českém showbyznysu platí za idola mnoha mladých dívek i žen, a to už od doby, kdy se ve svých 16 letech poprvé dostal do povědomí širší veřejnosti jako finalista pěvecké show X Factor. Mnozí ho tak začali přirovnávat ke zpěvákovi Justinu Bieberovi, hezounkovi, který láme srdce mnoha svým fanynkám.

Jenže David se ukázal jako mladý muž, který nestojí o nezávazné flirtování, ale plnohodnotný vztah. Už ve svých 17 letech se dal dohromady s Nikolou, svou současnou manželkou. Přestože na začátku jejich vztahu byly určité karamboly, jak popsal zpěvák, protože tehdy netušil, že vídání se s Nikolou přeroste ve vážný vztah, společně vše ustáli, Davidovi bylo odpuštěno, a žijí spolu šťastně až dodnes. I po 7 letech vztahu zpěvák stále tvrdil, že nikdy nepoznal nikoho lepšího, než je Nikola.

Nesemlel ho showbyznys

Jejich vztah je skutečnou raritou. Začali spolu totiž v době, kdy si David teprve přičichnul ke slávě a jeho hvězda náhle vyletěla do výšin. Nabídky práce, zájem dívek, to všechno jejich vztah ustál a Davida nesemlela síla showbyznysu, jak to u mladých mužů bývá. Nikola pro něj byla vždy tou jedinou, navíc není z branže. Je úspěšnou podnikatelkou a vlastní v Praze optiku. V práci si pomáhají vzájemně. David se stál tváří její optiky, Nikola mu zase spravuje diář a funguje jako jeho asistentka. V roce 2019 se vzali a o 3 roky později se jim narodil syn Mateo.

Přišli o miminko

Jejich vztah však ustál nejen tlak českého showbyznysu, ale také tragickou ztrátu, když přiznali, že přišli o miminko. Smutnou událost přiznali až o dva roky později, když už byl na světě jejich syn Mateo. „Tehdy jsme to strašně obrečeli. Navíc, už jsme těhotenství oznámili rodině a nejlepším kamarádům. Všichni nám říkali, že jsme mladí a zdraví lidé, co by se mohlo pokazit. Ale i tak se něco pokazit nakonec může,“ řekl David pro Blesk.

Smutnou zprávu se navíc manželé dozvěděli během standardní lékařské prohlídky na gynekologii. Ve třetím měsíci těhotenství miminku přestalo bít srdíčko. Na zákrok byla Nikola objednána až za 4 dny, musela žít s tím, že v sobě nosí miminko, které už nežije tolik dní. Manželé si zažili skutečně těžké chvíle, na které nikdy nezapomenou. Život jde ale dál a oni se snaží těšit ze všeho, co jim osud přinese.

