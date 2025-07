Herecká profese si někdy žádá své oběti. I Vladimír Polívka teď překvapil fanoušky radikální změnou své image. Jedni mu tleskají, jiní se už teď těší, až novou roli dotočí a vrátí se ke starému účesu.

Vladimír Polívka opět překvapil své fanoušky odvážnou proměnou. Místo svých obvyklých načesaných vlasů se ukázal s vyholeným sestřihem. Jak sám přiznal, za změnou stojí nová role, na kterou se už pilně připravuje. Na Osobnosti.cz jsme nemohli přehlédnout, že jeho nový vzhled už okomentovaly stovky fanoušků. Zatímco jedni pláčou, jiní jsou nadšení a do jeho nového účesu se hned zamilovali. Marná sláva, Vladimír by si asi mohl na hlavě udělat cokoliv a stejně to bude pořád jeden z našich největších fešáků. Co na nový účes říkáte vy?

Chystá se na novou roli

Vladimír Polívka se toho opravdu nebojí. Profese si žádá své a není to poprvé, co kvůli roli měnil svou image. Teď překvapil fanoušky novým sestřihem a zajímá ho, co na to řeknou. „Yeah překvápko! To jsem teda zvědavej, co na to řeknete. A abychom předešli zbytečným dišputacím, tak mě inspiroval scénář a krásná role, na které už si pomalu pracuju… budu vás informovat,“ píše u několika fotografií, na kterých se zvěčnil s kraťoučkým ježkem.

Polívku jsme přitom zvyklí vídat s načesanými vlasy. A když k tomu hodí i oblek, mohl by z fleku konkurovat Jamesi Bondovi. Na tuto image však budou muset fanynky na nějaký čas zapomenout. Reakce, na které byl sám zvědavý, na sebe nenechaly dlouho čekat. „Jé, co se ti to stalo, Vláďo? Takovej kočičák. Teda jako není to nejhorší, ale vrať se na tovární nastavení,“ píše jedna ze sledujících, která by Vladimíra viděla raději s vlasy.

Polívkovi to slušelo i jako pornoherci z NDR

„Za mě to předtím bylo lepší, ale ty oči a charisma to smáznou,“ odpouští mu novou image další fanynka. Další komentující si všiml, že Polívka není jediný, kdo šel v poslední době na krátko: „To je nějaký nový trend? Hofmann bez vlasů, Polívka bez vlasů. Vy točíte něco spolu? My, chlapci z lágru?“ komentoval pobaveně. „Mně se to líbí, vypadáte mladší, hravější a rozvernější a ještě více vynikly Vaše uhrančivé oči,“ píše sledující, která je naopak se změnou jeho účesu spokojená. A zdaleka není jediná.

Vladimír Polívka zkrátka patří k mužům, kteří by se sebou mohli udělat cokoliv a stejně si z nich valná část žen sedne na zadek. Před rokem se třeba objevil s knírkem a někteří tuto změnu přirovnávali k pornoherci z bývalé NDR. Na sex appealu mu to ale vůbec neubralo, i tehdy si vysloužil záplavu pochvalných komentářů. Všechny fanynky však mají smůlu. Vladimír už čtyři roky randí s krásnou šenkýřkou Magdou. Ta jej uhranula v pivnici, kde obsluhovala jejich stůl. A jiskra rozhodně neuhasla, protože se k sobě na společenských akcích pořád mají.

Zdroj: Autorský text, Instagram Vladimíra Polívky, Extra