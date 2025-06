Módní ladění mezi princeznou Kate a malou Charlotte se stalo příjemnou tradicí při veřejných vystoupeních královské rodiny. Letos na oslavě narozenin krále Karla III. zazářily v jemných tónech modré.

Fanoušci královské rodiny mají jasno, princezna Charlotte je okouzlující směsicí vlastností svých slavných předků. Po Kate zdědila ladnost, smysl pro detail i vytříbený vkus. A právě to bylo krásně vidět na oslavě Trooping the Colour, kde se s maminkou sladily do modrého. Na Osobnosti.cz ale musíme připomenout, že to nebylo poprvé, co se Kate s Charlotte takto sladily. Pomalu tak dorůstá další urozená módní ikona.

Sladěné modely jako tichá rodinná řeč

Zatímco Kate zvolila při nedávných oslavách Trooping the Colour kabátek Catherine Walker a doplňky včetně brože Irské gardy a perlových náušnic po královně Alžbětě, Charlotte oblékla jemnější odstín modré a vlasy jí ozdobily copánky. Přesto spolu krásně ladily, působily elegantně a oběma to velice slušelo.

Nešlo přitom o první podobný moment. Už několikrát se Kate a Charlotte během let při důležitých událostech oblékly ve sladěných tónech. Ať už šlo o diadémy při korunovaci Karla III. nebo květinové motivy během pohřbu královny, vždy působily jako dvojice, která ví, co jí sluší.

Zajímavostí je, že Charlotte si podle slov své maminky často vybírá oblečení sama. Není tak jen loutkou dvorního módního týmu, má už vlastní názor, který respektuje i princezna z Walesu. A obě se vůbec nebojí vynést stejný model víckrát, obzvlášť Kate je známá tím, že nemá problém některé kusy ze svého šatníku „upcyklovat“ a zvolit je například v jiné kombinaci nebo s lehce upraveným vzhledem.

Trooping the Colour jako symbol návratu

Nelze v žádném případě popřít, že co se týká módy, je princezna z Walesu ikonou. Zajímavé je, že dokáže kombinovat designerské modely s obyčejnějšími, pro běžné lidi dostupnými kousky. A obojí se pak rychle vyprodávají. Má tak i šanci podporovat menší britské značky nebo návrháře, stejně jako ukázat respekt či vyslat tichý vzkaz například konkrétní volbou barvy či doplňku na veřejných akcích.

Desetiletá Charlotte se mezitím nenápadně stává další módní osobností. Není to náhoda, vyrůstá v prostředí, kde je styl součástí každodennosti. Přesto působí přirozeně a bez snahy o přehnanou prezentaci. Na letošních oslavách narozenin britského panovníka byla ztělesněním královské elegance, aniž by ztratila dětskou hravost.

