Saskia Burešová se v září letošního roku rozloučila se svým manželem, režisérem Petrem Obdržálkem.
Nestárnoucí hvězda, moderátorka pořadu ČT Kalendárium, Saskia Burešová se rozloučila se svým milovaným manželem Petrem Obdržálkem. Strávila s ním neuvěřitelných 55 let, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Odumřel jí kus duše, jak se nechala slyšet. Poslední sbohem proběhlo 12. září 2025 v malé obřadní síni strašnického krematoria.
Byl její osudovou láskou
Saskia Burešová svého osudového muže, režiséra Petra Obdržálka, poznala v televizi. Od začátku bylo jasné, že jsou ti dva stvořeni jeden pro druhého, skvěle se doplňovali a rozuměli si téměř ve všem. Mnoho let společně pracovali na divácky oblíbeném pořadu, který Burešovou proslavil, Kalendáriu, které se pravidelně vysílá vždy v neděli dopoledne na obrazovkách České televize.
Vídali se doma i na pracovišti, byli spolu v podstatě neustále, ale jejich vztah to neohrozilo. Přiznali, že klíčem bylo neřešit práci doma. Jejich spolupráce skončila teprve před pár lety, kdy Obdržálek již nemohl ze zdravotních důvodů v práci pokračovat.
Vše začalo nebezpečným úrazem, kdy Obdržálek utrpěl tržnou ránu na hlavě po pádu ze schodů, když své manželce nesl tašky a nepodíval se pod nohy. Po zotavení se ale objevily další zdravotní komplikace, trápilo ho dýchací ústrojí, zřejmě po prodělaném covidu. V nemocnici Obdržálkovi zjistili 15 litrů na plicích, jak tehdy uvedla Burešová pro Super.
Zemřel po krátké nemoci
Dne 3. září 2025 však Petr Obdržálek po krátké nemoci náhle zemřel. Byl obklopen svými nejbližšími, rodinou, která se s ním stačila rozloučit. Poslední rozloučení proběhlo 12. září 2025 v pravé poledne v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích, což naznačuje, že šlo o komorní obřad v nejužším kruhu jeho milovaných.
„Byli jsme srostlí. Nejenže jsme spolu žili v absolutní harmonii, my jsme spolu od samého začátku i pracovali. Byli jsme stále spolu, nikdy jsme neměli ponorku. Doplňovalo nás to,“ vyjádřila se pro Blesk k odchodu svého manžela vdova Saskia Burešová, která nyní prožívá jedno z nejtěžších období svého života a vypořádává se s obrovskou prázdnotou. Nicméně ani na chvíli nepomyslela na to, že by s Kalendáriem skončila, je to jejich společné dílo a ponese v něm odkaz svého manžela.
Zdroj: Autorský text, Blesk, CNNPrimaNews, Super