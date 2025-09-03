Prezident Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou se opět věnovali svému společnému koníčku a jeli v čele spanilé jízdy motocyklů napříč Prahou.
Že je prezidentský pár Petr Pavel a Eva Pavlová milovníkem motorek, to se moc dobře ví. Ale vidět je na těchto těžkých strojích přímo v sedle, to je skutečně zážitek. Svědky toho jste mohli být teď v sobotu na konci srpna, kdy se oba zúčastnili spanilé jízdy stovky motocyklů Harley-Davidson, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali.
Spanilá jízda v čele s prezidentem
Spanilá jízda se konala v rámci již 13. ročníku festivalu Prague Harley Days v areálu Výstaviště, kde pořadatelé očekávali až na 20 tisíc návštěvníků. Mezi nimi byl i prezident Petr Pavel se svou chotí Evou Pavlovou. Oba nasedli na své stroje a vychutnali si tak českou metropoli ze sedla svých motorek.
Jízda trvala zhruba hodinu, projíždělo se přes magistrálu a Nuselský most, kolem Vltavy a vracelo se zpět na Výstaviště. Tam motorky zůstaly vystavené pro návštěvníky festivalu, kteří mohli obdivovat jejich krásu. Při té příležitosti hlava státu také zavzpomínala na své motocyklové začátky. „Moje první jízda byla asi v deseti letech na mopedu Stadion. Byl tak vyšeptaný, že se muselo šlapat občas i po rovině,“ citoval prezidenta iDNES.
Pravidelné vyjížďky
Petr Pavel přiznal, že ačkoli nyní už musí jezdit pouze se svou ochrankou, nejezdí o nic méně než v době, kdy ještě nebyl českým prezidentem. Stále tak kolem 12 tisíc kilometrů ročně najezdí. Pravidelně se zúčastňuje i podobných akcí, jako je právě spanilá jízda motorkářů Prahou.
V červenci letošního roku vyrazil na brněnské MotoGP, kde jezdil asi 2,5 hodiny. Ještě pár měsíců předtím, v květnu, nechyběl ani v České Lípě u příležitosti odhalení skleněné plastiky legendy motocyklových závodů Václava Vondřicha. Navíc společnost mu dělá jeho drahá manželka, první dáma Eva Pavlová, která sdílí stejnou lásku k těmto strojům jako její manžel. Sám prezident hovořil o tom, že až vyrazí se svou ženou na motorkách na několikatisícový výlet, bude to vrchol jeho motorkářského snažení. Alespoň co se jeho manželky týče.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Facebook Eva Pavlová, PragueHarleyDays